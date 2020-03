Xbox Game Studios rassure sur le développement des exclusivités Xbox pendant le COVID-19

343 Industries, inXile, Obsidian, Turn10, Undead Labs, The Initiative, Rare, Playground Games, Ninja Theory, Lift London, Mojang, The Coalition, Compulsion Games ou encore Double Fine : la liste des studios de développement appartenant à Xbox est désormais longue comme le bras. Et c'est l'entité Xbox Game Studios qui se charge de la chapeauter pour mieux nous servir en exclusivités.

En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, les habitudes des développeurs ont forcément été changées, laissant craindre des reports pour les productions en cours. Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a néanmoins tenu à rassurer les fans quant à la capacité de ses équipes à continuer à travailler en ces temps difficiles, dans un communiqué envoyé à GameSpot.

Nous savons que le jeu vidéo connecte les gens pendant les périodes de distanciation sociale, et nous nous engageons à fournir des jeux Xbox Game Studios de la plus haute qualité à notre communauté mondiale de joueurs. Dans le même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développement XGS sont notre priorité. Chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques en fonction de son emplacement particulier, et bon nombre de nos partenaires de développement externes dans le monde sont affectés de la même manière. Nous aidons nos directeurs de studio à prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs jeux individuels au cours de ce moment difficile.

Vous l'aurez compris, il est encore trop tôt pour parler report ou changement de stratégies pour les exclusivités Xbox à venir sur PC, Xbox One et Xbox Series X. Néanmoins, les studios font face à « des défis et des contraintes uniques », et comme chez PlayStation, si la situation dure, il serait difficile d'imaginer que les futures dates de sortie encore secrètes des jeux à venir ne soient pas impactées. Devrons-nous attendre plus que prévu pour profiter de Grounded, Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator, Senua’s Saga: Hellblade II, Everwild et compagnie ? Dans tous les cas, il faudrait dans un premier temps que Xbox précise son planning pour la sortie de la Xbox Series X.

