Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en mai 2022 dévoilés

Les Games with Gold ne sont plus souvent à la hauteur des attentes des joueurs, les meilleures offres étant plutôt concentrées dans le Game Pass. Les joueurs pourront néanmoins encore récupérer 4 titres gratuitement s'ils sont abonnés au service Xbox Live Gold, à savoir, sur Xbox One, le flipper platformer Yoku's Island Express du 1er au 31 mai et le point and click The Inner World - The Last Wind Monk du 16 mai au 15 juin, et sur Xbox 360, le jeu de course de bateaux Hydro Thunder Hurricane du 1er au 15 et le party game Viva Piñata Party Animals du 16 au 31.

Les descriptifs officiels des jeux sont visibles ci-dessous.

Yoku’s Island Express Une divinité antique de l’île est plongée dans un sommeil de plomb, et tout le monde compte sur Yoku pour traverser l’île et apporter son aide à ceux qui en ont besoin ! Ce mélange inédit de jeu de flipper, de plateforme et d’exploration en monde ouvert vous entraînera dans une aventure spectaculaire. The Inner World - The Last Wind Monk Résolvez les énigmes d’un monde empli de mystères, et sauvez le peuple des Nez-flûtes ! Pendant des siècles et des siècles, leur dynastie a veillé sur Asposia. Mais leur existence a été révélée au grand jour, et les voici désormais persécutés. Emil, un obscur vendeur de bricoles, a convaincu les Asposiens que les Nez-flûtes étaient de mèche avec les forces du mal. Seul l’héritier du trône pourra mettre un terme à ses sinistres desseins. Après être resté pétrifié pendant trois ans, Robert part à la recherche du dernier moine du vent dont parle la légende, sans trop savoir où aller, mais pétri de bonnes intentions. Bien entendu, il n’est pas seul dans sa quête : à ses côtés, Peck, le pigeon loyal, et Laura, l’insurgée au cœur de pierre dont il est éperdument amoureux. Hydro Thunder Hurricane Mettez vos compétences à l’épreuve dans 11 environnements aussi dangereux que mystérieux incluant l’île aux monstres, le triangle des Bermudes et la célèbre Zone 51. Tous sont bourrés de tremplins de folie, de raccourcis secrets, d’objets destructibles et d’épreuves spéciales à débloquer en jeu. Viva Piñata Party Animals De l’amusement pour toutes et tous ! Incarnez Hudson Horstachio, Franklin Fizzlybear et les autres pour vous affronter dans plus de 40 mini-jeux mélangés avec des phases de course. Enchaînez les victoires et mettez la main sur les bonus pour récolter le plus de bonbons et remporter la couronne.

Vous pouvez profiter du Gold via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.