Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en avril 2022 dévoilés

À force de proposer des jeux récents et anciens chaque mois, tout en cherchant à ne pas faire doublon avec le Game Pass, les Xbox Live Games with Gold manquent forcément parfois d'intérêt. C'est un peu le cas en ce moment avec une succession d'offres peu marquantes, qui va se poursuivre en avril 2022.

Sur Xbox One, nous pourrons récupérer le jeu d'aventure et d'énigmes en vue de côté Another Sight du 1er au 30 avril et le puzzle platformer Hue du 16 avril au 15 mai. Sur Xbox 360, et consoles actuelles via la rétrocompatibilité bien évidemment, nous aurons droit au jeu de gestion spatial Outpost Kaloki X du 1er au 15, puis au jeu de motocross MX vs ATV Live du 13 au 30.

Another Sight

Another Sight se concentre sur le développement émotionnel de la relation entre ses deux protagonistes, Kit, une adolescente intrépide, et Hodge, un mystérieux chat au pelage roux. Ils se rencontrent dans l’obscurité d’un chantier de construction du métro de Londres, après que Kit a perdu la vue lorsque le tunnel qu’elle explorait s’est effondré. Ils partent ensemble à l’aventure vers l’inconnu. Hodge se montre un compagnon indispensable, sur lequel Kit peut vraiment compter. Kit et Hodge explorent un monde fantastique, à la fois ensemble et séparément, chacun utilisant ses talents uniques pour parvenir à avancer dans des environnements magnifiques et résoudre de curieuses énigmes.

Hue

Hue est un jeu de plateformes et de réflexion primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. Vous explorez un monde gris dangereux, et découvrez des fragments colorés alors que vous cherchez votre mère disparue. Quand les obstacles sont de la même couleur que le fond, ils disparaissent, créant de nouvelles énigmes passionnantes dans un monde regorgeant de périls, de mystères… et de couleurs invisibles.

Outpost Kaloki X

Outpost Kaloki X est une simulation de gestion spatiale totalement déjantée, truffée de personnages astucieux et de répliques farfelues. Vos objectifs ? Satisfaire le client et encaisser la monnaie ! Découvrez notamment les modes Aventure et Bataille parmi les 11 scénarios différents. Papotez avec vos clients pour cerner leurs besoins… et pour obtenir de précieuses astuces sur les annexes de votre base. Terminez les annexes de bas niveau pour en déverrouiller de plus avancées. Saurez-vous concilier les besoins de votre station, les désirs de vos clients et vos propres aspirations à la gloire et à la richesse ?

MX vs ATV Alive

Préparez-vous pour des courses agressives sur des pistes variées. Ressentez le contrôle total de votre véhicule et de votre pilote personnalisés avec la fonctionnalité Rider Reflex. Donnez tout ce que vous avez dans la boue, le sable et la neige et maîtrisez la compétition.