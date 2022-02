Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en mars 2022 dévoilés

Face aux offres fortes du Xbox Game Pass, les Xbox Live Games with Gold ont de plus en plus de mal à convaincre. Microsoft continue cependant de donner des productions sympathiques aux clients de son service obligatoire pour jouer en ligne. Le mois prochain, ce sont ainsi les versions Xbox One de The Flame in the Flood et Street Power Soccer qui pourront être récupérées du 1er au 31 mars et du 16 mars au 15 avril, tandis que les jeux Xbox 360 Sacred 2: Fallen Angel et Bob l'Éponge : Truth or Square seront proposés du 1er au 15 et du 16 au 31.

Les présentations officielles des titres sont lisibles ci-dessous.

The Flame in the Flood

Une jeune fille et son chien voyagent à pied et sur un radeau au fil d’une rivière dans une Amérique oubliée où la notion de société n’est plus qu’un souvenir. Débusquez des ressources, fabriquez des outils, trouvez des remèdes, échappez aux animaux dangereux et, surtout, restez en forme dans ce monde impitoyable.

Street Power Soccer

Ce jeu de football de rue de type arcade allie style d’enfer et action à haute intensité. Affrontez des légendes du foot de rue ou des amis dans différents modes de jeu délirants et sur des terrains divers, avec coups déments et Super-pouvoirs pour devenir le Roi ou la Reine de la rue !

Sacred 2 Fallen Angel

Choisissez entre la campagne de la lumière ou de l’ombre dans un monde sans temps de chargement, combinant jeu solo et multijoueur et incluant de nombreuses quêtes, personnages et combats épiques et mortels.

SpongeBob’s Truth or Square

Bob l’éponge a perdu la recette secrète du Pâté de Crabe. Avec votre aide et celle de plusieurs de ses amis de Bikini Bottom, il devra utiliser la machine mémorielle de Plancton pour explorer ses meilleurs souvenirs et retrouver la recette.