Xbox : encore une manette Cipher translucide dévoilée

Microsoft continue d'agrandir sa gamme de manettes Xbox et le constructeur aime en ce moment tout particulièrement les coques translucides. Nous avions déjà eu droit aux Sky Cipher et Ghost Cipher, puis à toute une collection de la sorte pour la manette Series Elite 2, avec des coloris inédits. Le constructeur décline l'un d'eux pour sa manette classique.

Microsoft dévoile cette semaine la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Pulse Cipher, avec un design rouge translucide. Encore une fois, la coque est transparente pour admirer le châssis, et nous avons droit à des poignées texturées en caoutchouc rouge, des bumpers rouge foncé, des boutons et joysticks bicolores, ainsi que des gâchettes et un bouton multidirectionnel rouge métallique.

Vendue 74,99 €, la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Pulse Cipher est compatible PC, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS et Android, que ce soit via Xbox Wireless ou Bluetooth. Elle embarque un port audio Jack 3.5 et une batterie avec jusqu'à 40h d'autonomie. Vous pouvez retrouver toutes les manettes Xbox Cipher sur Amazon, Cdiscount et Fnac.