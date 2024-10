Xbox : un nouveau casque sans fil bourré de technologies dévoilé

Même pour jouer sur une console de salon, il faut souvent un casque, de nombreux fabricants proposent des modèles variés, mais les constructeurs de consoles ont quelques produits maison. Microsoft avait lancé en 2021 un casque stéréo filaire, qu'il avait déjà décliné en version sans fil. Mais, cette semaine, le constructeur des Xbox l'améliore encore.

Microsoft dévoile le nouveau Casque Sans Fil Xbox. Si le design ne change pas beaucoup, le constructeur a apporté de nombreuses améliorations à l'audio en incluant les technologies modernes, notamment le Dolby Atmos, Windows Sonic et DTS Headphone. L'autonomie a également été revue à la hausse, le microphone à col de cygne a été amélioré et le casque est compatible Bluetooth, pour être utilisé avec un maximum d'appareils. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau Casque Sans Fil Xbox :

Le nouveau Casque Sans Fil Xbox offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à des technologies de son spatial de pointe. Compatible avec Dolby Atmos, Windows Sonic et DTS Headphone, il vous permet de percevoir chaque son avec une précision saisissante, que ce soit un simple pas, une explosion ou un murmure lointain. Dolby Atmos, inclus sans frais supplémentaires, enrichit l’expérience audio en révélant une profondeur, une clarté et des détails qui vous enveloppent et vous plongent au cœur de l’action comme jamais auparavant.

La communication claire et nette est primordiale, que vous coordonniez des stratégies avec votre équipe ou discutiez tranquillement avec des amis. Le nouveau Casque Sans Fil Xbox est équipé de technologies avancées d’auto-mise en sourdine et d’isolation vocale, garantissant que votre voix ressort distinctement tout en réduisant les bruits de fond. Grâce au couplage direct avec les consoles Xbox et à la connectivité Bluetooth 5.3 pour les PC et appareils mobiles, vous pouvez facilement alterner entre les plateformes sans avoir besoin de dongles ni de configurations complexes (consultez xbox.com/compatibilite-casque pour plus de détails). De plus, avec la technologie Qualcomm S5 Gen 2, vous profiterez d’une connexion sans fil à ultra-faible latence, assurant une expérience de jeu fluide et ininterrompue.

Les longues sessions de jeu demandent un confort optimal et le nouveau Casque Sans Fil Xbox a été conçu pour répondre à ce besoin. Son arceau réglable et ses coussinets d’oreille en mousse assurent un ajustement parfait et confortable, tandis que son design sobre et élégant, entièrement noir, s’accorde facilement à tout type de configuration de jeu. Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge, vous pouvez vous concentrer sur vos parties sans avoir à vous soucier de recharger souvent votre casque. La perche allongée du micro garantit que votre voix reste claire, même pendant les moments les plus intenses. Besoin de régler le volume en pleine action ? Les commandes intuitives placées directement sur les oreillettes vous permettent d’ajuster rapidement l’équilibre entre le son du jeu et du chat, sans interrompre votre session. Et pour ceux qui cherchent encore plus de personnalisation, l’application Accessoires Xbox offre une multitude d’options pour ajuster les paramètres du casque selon vos préférences personnelles.