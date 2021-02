Casque sans fil Xbox : un nouveau modèle à « prix raisonnable » pensé pour la next-gen dévoilé

En termes de casques gaming, Microsoft est plus habitué aux partenariats avec les grands constructeurs qu'aux initiatives maison. Il proposait bien un casque stéréo depuis l'ère de la Xbox One, mais n'avait pas renouvelé sa gamme pour l'arrivée des Xbox Series X et S. Ce sera bientôt chose faite avec le « Casque sans fil Xbox », un tout nouveau modèle au prix de 99,99 € qui sera disponible le 16 mars 2021, et que vous pouvez d'ores et déjà précommander sur le site officiel.

Pour les caractéristiques techniques et les spécificités, la page produit et un article du site officiel nous en disent plus sur cet objet à « prix raisonnable », dont les cadrans rotatifs et les atouts risquent de faire leur petit effet.

Immergez-vous dans le jeu

Entendez et faites-vous entendre haut et fort pendant que vous jouez avec le casque sans fil Xbox, profitez de technologies de son spatial, notamment Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X. La désactivation automatique du micro et l’isolation phonique de la voix permettent de réduire les bruits de fond et de profiter de conversations d’une incroyable clarté. La conception flexible et légère avec un arceau réglable permet de jouer de façon plus confortable pendant de longues heures. Les molettes sur le casque offrent un moyen rapide et intuitif de régler le volume et l’équilibre jeu/conversation. Jumelez-le directement à votre console sans avoir besoin de dongles, de câbles ou d’une station d’accueil. Réglez votre casque avec l’application Accessoires Xbox pour une expérience audio personnalisée. Connectez-vous à votre appareil mobile avec le Bluetooth pour écouter de la musique ou discuter en déplacement.*

Design confortable et intuitif

Jouez confortablement pendant des heures grâce aux coussinets ultra-doux, à la conception légère et à l’ajustement personnalisable. Les molettes rotatives du casque sans fil Xbox permettent de régler le volume et l’équilibre jeu/conversation de façon intuitive. Réglage rapide pour revenir instantanément au jeu. Le micro entièrement réglable se relève et se rabat lorsqu’il n’est pas utilisé.

Performances audio exceptionnelles

Profitez d’un son de haute qualité avec une faible latence, d’une connexion 100 % sans fil à votre console Xbox, sans avoir besoin d’un dongle ou d’une station d’accueil. Prend en charge les technologies de son spatial, notamment Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X pour un réalisme et une précision audio qui vous englobe entièrement.*

Des conversations d’une grande clarté

L’isolation phonique de la voix focalise le micro sur votre voix pour réduire les bruits de fond. Lorsque vous ne parlez pas, la fonction de désactivation automatique du micro coupe automatiquement le micro de manière à maintenir les canaux de communication libres. Le bouton Muet automatique offre une option de confidentialité lorsque c’est nécessaire.

Conçu pour vous

Jouez sans fil sur tous les appareils, notamment sur les Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows 10. Utilisez l’application Accessoires Xbox pour régler avec précision les commandes audio, notamment les réglages de l’égaliseur et le niveau de contrôle du micro. Connectez-vous à votre appareil mobile avec le Bluetooth pour écouter de la musique.

* Réglages audio personnalisables disponible via l’application Accessoires Xbox pour Xbox Series X | S et Xbox One. Support de l’application Windows 10 disponible dans le futur. Certaines fonctionnalités de conversation vocale nécessitent le Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold (abonnements vendus séparément). Dolby Atmos et DTS:X : peuvent nécessiter des achats supplémentaires, le téléchargement d’applications et du matériel pris en charge. L’autonomie varie considérablement en fonction de la distance à la console, des accessoires supplémentaires, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Tests effectués par Microsoft à l’aide d’unités en préproduction.