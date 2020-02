Xbox : pour Phil Spencer, « Amazon et Google seront les principaux concurrents à l'avenir »

Si les relations entre Xbox, Nintendo et PlayStation sont plus cordiales que jamais en ce moment, et que de petites collaborations existent de plus en plus pour casser les frontières, il y a forcément une guerre commerciale entre les trois constructeurs principaux de consoles de jeux vidéo.

La guerre va encore faire rage en 2020, alors que la Switch écrase tout sur son passage et que les PS5 et Xbox Series X vont être lancées sur le marché. Phil Spencer, directeur de la branche Xbox chez Microsoft, a été interrogé par Protocol sur sa vision de l'avenir du marché du jeu vidéo et le positionnement futur de sa société, et étrangement, il ne semble pas inquiet de cette concurrence, et estime plutôt que son entreprise cherche à faire de l'ombre aux nouvelles technologies de Google et Amazon rendant le gaming accessible à tous.

L'objectif de Microsoft semble assumer : sortir de la guerre des consoles pour rendre le jeu vidéo accessible à tous sans machine, en s'appuyant sur son Xbox Game Pass, le Project xCloud et la technologie cloud Azure de Microsoft. Si l'intention est louable, ces propos semblent malgré tout un peu précipités, alors que la Xbox Series X, une plateforme physique qui subira clairement la concurrence de la PS5, n'est pas encore sortie. Il semble toutefois que, plus que jamais, nous soyons dans une période pivot pour le jeu vidéo, où les trois grands constructeurs vont devoir s'adapter et pourquoi pas renouveler par eux même le marché, alors que Google et Amazon s'immiscent déjà sur des créneaux moins conventionnels.

