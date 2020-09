Xbox Series X : et voici le packaging officiel de la console

Sortie le 10 novembre, précommandes à partir du 22 septembre, prix de 499,99 €. Les principales informations quant au lancement de la Xbox Series X ont enfin été lâchées hier, après des mois de rumeurs et d'imbroglios en tout genre. Nous pouvons désormais nous intéresser à des aspects plus secondaires de la console, comme ce à quoi ressemble son packaging.

Si ce point peut paraître futile pour certains, il risque de parler à d'autres, notamment ceux qui aiment conserver précieusement l'emballage de leurs appareils ou simplement se pavaner dans les rayons multimédias des grandes surfaces. Voilà donc ce qu'ils auront sous les yeux dans deux mois : un carton très sombre, laissant tout juste apparaitre le haut de la Xbox Series X et son fameux rond vert en plastique sur la face principale. Les informations visibles sont assez sommaires, mettant notamment en avant le disque dur SSD de 1 To, la Xbox Velocity Architecture et la compatibilité avec la 4K à 120 fps : reste désormais à voir ce qu'affichera la Xbox Series S, non dotée de 4K native. Pour ce qui est du contenu du bundle au-delà de la manette et de la machine, le suspense reste entier.

À part ça, le site de vente canadien La Source, qui dévoile officieusement ce visuel, nous fait aussi découvrir une photo inédite de la Xbos Series X, à savoir celle du dessous de la console, équipée d'un socle rond pour plus de stabilité. Allez, plus que quelques jours avant l'ouverture des précommandes : pour les impatients, la page produit est déjà disponible sur Amazon.