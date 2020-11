Cyberpunk 2077 : 10 minutes de gameplay officiel sur Xbox Series X et Xbox One X, cherchez les différences

Le prochain Night City Wire n'est pas avant ce 19 novembre, date à laquelle Cyberpunk 2077 aurait dû voir le jour avant d'être (une dernière fois ?) reporté. CD Projekt RED a malgré tout quelque chose à nous montrer d'ici là, à savoir 10 minutes de gameplay enregistré sur les versions Xbox One X et Xbox Series X, pour un premier aperçu très tardif des versions consoles.

Hollie Benett, la responsable du pôle communication anglophone, introduit ici ce Night City Wire Special avant de nous proposer une séquence de jeu alternant des plans de l'ancienne et la nouvelle génération. Honnêtement, difficile de juger les différences avec des plans distincts et une vidéo HD compressée sur YouTube, mais la next-gen semble proposer des effets de lumière plus poussés, sans surprise. Mais au moins, nous avons de quoi constater que les versions PS4/Xbox One n'auront (apparemment) pas à rougir face à leurs aînées, même si le développement sur cette génération semble avoir été compliqué. À noter que du gameplay des éditions PlayStation est déjà promis pour plus tard, à une date encore indéterminée.

Pour mémoire, le jeu sera rétrocompatible sur next-gen avec de maigres améliorations dans un premier temps, avant une vraie optimisation via une mise à jour gratuite courant 2021. La date de sortie de Cyberpunk 2077, c'est pour ce 10 décembre 2020, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.