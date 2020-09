Xbox Series S : taille du SSD et de la console, absence de lecteur de disque et de 4K native, les caractéristiques fuitent avec un trailer !

Après des mois de rumeurs et de fuites, c'est d'une drôle de manière que la Xbox Series S a été officialisée. Suite à une fuite de visuels et du prix dans la nuit, Xbox a enfin confirmé l'existence de sa console next-gen à bas prix ce matin, elle qui coûtera la somme de 299 € en France. Le constructeur n'a pas encore détaillé la machine de son côté, mais un énième leak est venu s'en charger.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

C'est en effet le trailer d'annonce de la Xbox Series S qui vient d'apparaître sur la Toile, confirmant plusieurs de ses caractéristiques. Elle n'aura ainsi pas de lecteur de disque et sera pensée pour le tout numérique, mais sera compatible avec le DirectX Raytracing, le Variable Rate Shading, le Variable Fresh Rate et la latence ultra-basse, comme la Xbox Series X. En revanche, ses performances seront plus basses : elle ne pourra pas afficher de 4K native, mais seulement du 1440p, à 120 fps tout de même. Elle proposera en compensation de l'upscaling en 4K sur certains jeux, et de la vidéo en streaming en 4K sur les services compatibles. Cela veut-il dire que le cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate affichera de la 4K sur les écrans le permettant ? Affaire à suivre...

Sinon, il est confirmé que la Xbox Series S sera équipée d'un SSD custom NVMe de 512 Go boostée par la Xbox Velocity Architecture, ce qui n'est pas énorme pour une console sans lecteur de disque. Enfin, son volume est 60 % inférieur à celui de la Xbox Series X, qui mesure pour rappel 15,1x15,1x30 cm. À noter que si les derniers bruits de couloir font état d'un lancement le 10 novembre, la vidéo se contente de nous dire qu'elle sera disponible ce mois-là, sans plus de précision, mais nous le savions déjà. Allez Xbox, maintenant, il va falloir commencer à communiquer davantage officiellement.

