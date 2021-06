Fuga: Melodies of Steel, CyberConnect2 dévoile une date de sortie, détaille les éditions et rajoute des versions PS5 et Xbox Series X et S

Cela fait déjà plusieurs années que CyberConnect2 a dans ses cartons sa Trilogy of Vengeance, une série de trois jeux incluant Fuga: Melodies of Steel, Tokyo Ogre Gate et Cecile. Si ces deux derniers n'étaient toujours pas en développement actif aux dernières nouvelles (datant de juillet dernier), le premier s'apprête désormais à sortir et vient d'avoir droit à une bande-annonce, qui nous présente le gameplay et quelques ressorts scénaristiques à même de nous intriguer.

Là où le projet devrait en intéresser plus d'un, c'est que Fuga: Melodies of Steel se déroule dans le même univers Little Tail Bronx que des titres comme Tail Concerto et Solatorobo ! Concernant son récit, voici un peu de contexte :

Une nuit fatidique, un paisible village est jeté dans les flammes de la guerre. Déterminé à sauver leurs familles capturées par l'armée de Berman, un groupe d'enfants saute à bord d'un char géant, le Taranis. Ils se frayent un chemin à travers le pays, combattant l'armée bermane alors qu'ils recherchent leurs familles. « Il faut se battre ! Si nous ne le faisons pas, tous ceux que nous aimons seront enlevés ! » L'histoire se déroule sur un continent flottant, un archipel de petites et grandes îles flottantes où vivent deux espèces connues sous le nom de Caninu et Felineko. Malt, un jeune berger Caninu, vit avec sa petite sœur Mei à Petit Mona, un petit village situé dans les Terres Libres de Gasco. Au cours d'une seule nuit, l'Empire Berman envahit et jette le village dans les flammes de la guerre. Malt et ses amis parviennent à s'échapper grâce à leurs familles, qui ont ensuite été capturées et emmenées. S'échappant dans une grotte de montagne, Malt et les autres enfants découvrent un gigantesque tank appelé le Taranis. Ils montent à bord et partent en voyage pour sauver leurs familles !

Fuga: Melodies of Steel sortira le 29 juillet prochain dans le monde entier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et EGS), uniquement au format numérique. Eh oui, des versions next-gen ont donc été rajoutées, même si aucun détail sur de quelconques ajouts techniques leur étant spécifiques n'a été donné. Il sera possible de se le procurer au prix de 39,99 $ (sans doute pareil en euros) en édition standard, et à 59,99 $ dans une Deluxe Edition ajoutant un artbook numérique de 80 pages, une OST de 15 pistes et divers bonus in-game (costumes maillots de bain pour tous les personnages, set d'objets et Dummy Soul pour le canon, offrant une utilisation gratuite sans sacrifice).

Des sous-titres en japonais, anglais, français, espagnol, italien, ainsi que chinois traditionnel et simplifié seront disponibles pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Plus étonnant, en plus d'un doublage évident dans la langue de Mishima, il y aura également une localisation audio en français ! Vous pouvez retrouver ci-dessous des comics animés en lien avec le jeu, malheureusement non traduits.

