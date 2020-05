Xbox Series X : « la France est dans les pays prioritaires » pour les stocks de consoles

Tous les indicateurs sont au vert pour que la Xbox Series X sorte bien à la fin de l'année 2020, même si nous attendons encore une date de sortie précise pour nous réjouir. La production du hardware a déjà commencé, et les plans se déroulent pour le moment comme prévu selon Phil Spencer.

Ina Gelbert, directrice de Xbox France, a confié un nouvel élément lors d'un entretien avec Xboxygen. Elle a révélé que si les plans sont bien d'atteindre un nombre de pays encore plus important que la Xbox One au lancement de la Xbox Series X, certains pays seront priorisés en cas de problème, et la France en fait partie.

On sait que les usines en Chine étaient à l’arrêt pendant un moment et Phil Spencer a dit ensuite que ça commençait à reprendre. Nous avons des lecteurs qui nous demandent s’ils peuvent être sûrs d’avoir la console à la fin de l’année. Est-ce qu’il y a un risque avec la situation actuelle de pandémie de peut-être avoir une pénurie de consoles, et est-ce qu’il y a par exemple des priorités selon les pays qui pourraient être faites ?

Ina Gelbert : Le choix qu’on a fait sur ce lancement, c’est vraiment d’être présents dans plus de pays qu’au lancement de la Xbox One. Aujourd’hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde... ça, on n’y pourra pas grand-chose.

En tout cas, dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez... C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays. Montrer qu’on a la communauté, qu’on a le marché, qu’il y a d'énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu’il faut des unités pour couvrir cette demande.