Xbox Series X : la très grosse liste des 140 éditeurs et développeurs qui préparent des jeux next-gen !

Toujours comme ca avec Microsoft, beaucoup de belles paroles et peu d'actes... On nous promet une conférence où l'on va montrer du gameplay des jeux tiers, on te donne des miettes de pain et on te refait une promesse de jeux tiers dans le futur,... Ca me rappelle la stratégie suivie avec la Xbox One, et on connait tous le résultat...