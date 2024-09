XDefiant : des nouvelles rassurantes, du gros contenu arrive enfin

Après de longues années de développement, Ubisoft San Francisco a lancé en mai dernier XDefiant, son jeu de tir multijoueur avec des personnages issus de ses nombreuses franchises. Officiellement, le titre est un succès avec 11 millions de joueurs, mais d'après certains bruits de couloir, XDefiant serait déjà déserté et un ultimatum aurait été posé.

Les joueurs s'amusent sur la Saison 1, la Saison 2 sera lancée le 25 septembre prochain et les développeurs dévoilent désormais la roadmap pour l'Année 1, qui aura au total quatre Saisons, avec de nouvelles factions, des cartes, des armes, des modes de jeu et un tas d'autres nouveautés. Mais le studio prend également la parole pour évoquer l'état du jeu. XDefiant souffre en effet de problèmes de netcode/hitreg, particulièrement frustrant dans FPS compétitif. Les développeurs ont déjà des pistes pour améliorer le souci, notamment en augmentant les paquets envoyés aux serveurs et en passant par des protocoles réseau plus légers et donc plus réactifs. Le studio espère avoir des améliorations significatives vers la fin de la Saison 2, voire avant.

Enfin, Ubisoft San Francisco s'exprime sans détour sur les rumeurs entourant XDefiant, qui affirmaient que le jeu allait mourir. Le studio se veut rassurant et clame que « le jeu n'est absolument pas en train de mourir », il a ce problème de netcode à régler et il doit rajouter davantage de contenu, mais il a le soutien d'Ubisoft, qui a même « alloué plus de ressources à l'équipe ». Voilà qui est rassurant, du moins si cette déclaration reflète bien la réalité en interne.

XDefiant est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.