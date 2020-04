Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, de nouveaux visuels des protagonistes et une indication temporelle pour l'épilogue partagés

À la fin du mois prochain, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition va nous permettre de revivre sur Switch la fantastique épopée de Shulk et ses compagnons, qui a marqué les joueurs sur Wii et New 3DS cette dernière décennie. Entre le choix de la bande-son classique ou remastérisée, un épilogue inédit jouable directement et des graphismes remis aux goûts du jour, les raisons de passer à la caisse ne manquent pas.

C'est justement ce dernier point qui saute aux yeux avec de nouveaux visuels partagés par le compte Twitter officiel de la licence de Monolith Soft. Ces derniers, à retrouver en intégralité en page suivante, présentent ni plus ni moins la bande de personnages principaux, composée du manieur de la Monado Shulk, ses deux amis d'enfance Fiora et Reyn, le héros faisant figure de mentor Dunban, l'infirmière maniant un fusil de sniper Sharla, la magicienne Melia et enfin l'adorable Nopon Riki (qui ?). Plus détaillés que jamais, ils donnent clairement envie de se replonger dans cet Action-RPG.

Par ailleurs, la branche européenne de Nintendo a récemment dévoilé une donnée importante quant à l'épilogue Un avenir commun, à savoir qu'il se déroulera un an après les évènements du jeu de base. Petit bonus, voici une scène tirée du début du jeu partagée avec des sous-titres français.

Quand quelqu'un essaie de vous parler pendant votre pause déjeuner… pic.twitter.com/WY0AWSiAsa — Nintendo France (@NintendoFrance) April 27, 2020

Encore un peu de patience, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arrivera en boutique et sur l'eShop le 29 mai, avec un beau collector physique à la clé !