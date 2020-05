Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, l'odyssée de Shulk et la Monado lancée sur Switch en vidéo

Après un Xenoblade Chronicles 2 sorti lors de la première année de commercialisation de la Switch en décembre 2017, c'est ce vendredi 29 mai 2020 que débarque Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, une version remastérisée du jeu Wii et New 3DS qui a fait peau neuve sur plusieurs points tout en accueillant du contenu inédit. Nintendo diffuse donc comme à son habitude une dernière bande-annonce pour bien nous mettre l'eau à la bouche. Attention, le niveau de spoilers est assez élevé, bien que pas forcément compréhensibles si vous n'avez jamais joué à cette production signée Monolith Soft.

Shulk et les pouvoirs de prédiction du futur de l'épée Monado sont ainsi au cœur de la vidéo, qui en montre donc énormément sur l'aventure dans sa globalité, avec un inévitable aperçu des évènements tragiques du début du jeu, servant de déclencheur au voyage à travers les immenses étendues de Bionis et au-delà. L'épilogue Un avenir commun a lui aussi son petit passage à la toute fin, à 1:50, qui dévoile quelques scènes inédites de ce tout nouveau chapitre inédit accessible directement dès l'achat et dont l'intrigue se déroule 5 ans après les évènements originaux.

Cette Definitive Edition inclut pour rappel des musiques réorchestrées avec la possibilité de switcher entre l'OST d'origine la nouvelle à tout moment, des affrontements de type Time Attack et des modes de jeu Casual et Expert, sans compter tout un tas d'optimisations. La presse anglophone a adoré, et c'est aussi notre cas : TEST de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ce n'est pas qu'un simple portage...