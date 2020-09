Yakuza: Like a Dragon, l'édition collector limitée disponible en précommande

C'est en novembre prochain que sortira Yakuza: Like a Dragon, nouvel épisode très attendu de la franchise éditée par SEGA. Plusieurs éditions seront proposées chez les revendeurs habituels, mais Pix'n Love vient de lancer les précommandes de l'édition collector limitée, exclusive à sa boutique.

Dans ce coffret, les joueurs retrouveront ainsi le jeu Yakuza: Like a Dragon pour PS4 ou Xbox One, Series X et S, un steelbook, un artbook de 80 pages avec des illustrations et des interviews de Toshihiro Nagoshi, Hiroyuki Sakamoto et Masayoshi Yokoyama, un certificat d'authenticité numéroté, quatre lithographies et une boîte cartonnée avec des couleurs Pantone. Une édition qui devrait ravir les fans !

L'édition collector limitée de Yakuza: Like a Dragon est donc disponible en précommande chez Pix'n Love au prix de 79,9 €, sur PlayStation 4 (une mise à jour gratuite pour PS5 sera proposée) ou sur Xbox One, Series X et S. La date de sortie est toujours fixée au 13 novembre sur ces plateformes, ainsi que sur PC, vous pouvez précommander le titre dans son édition Day Ichi à 59,99 € sur Amazon.fr.