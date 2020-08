Yakuza: Like a Dragon dévoile sa date de sortie sur la génération actuelle avec classe

Déjà disponible au Japon depuis le début d'année, Yakuza: Like a Dragon (ou Yakuza 7 dans l'Archipel) compte bien changer les habitudes des fans de la licence avec son nouveau personnage principal Ichiban Kasuga et ses mécaniques de jeu de rôle au tour par tour. Nous l'attendions jusqu'à présent en novembre sur la génération actuelle puis sur next-gen, et c'est en vidéo que nous découvrons sa date de sortie précise.

Ainsi, la folle aventure de Yakuza: Like a Dragon débutera le 13 novembre en Europe et Amérique du Nord sur PS4, Xbox One et PC (Steam et Windows 10). Avec un héros voyant le monde comme un RPG, rien d'anormal à ce que différentes classes soient présentes et c'est ce que met également en scène cette vidéo du jour, où Ichiban et ses camarades Nanba, Saeko, et Adachi arborent des jobs tout ce qu'il y a de plus normal au Japon, mais assez atypiques pour ce genre d'affrontements. Se succèdent ainsi rapidement le Breakdancer, l'Idol, l'Hôte, le Croupier, le Musicien et le Chef, dont les coups spéciaux ne plairont sans doute pas aux ennemis qui se les prendront de plein fouet dans les rues de Yokohama. Et ce n'est ici qu'un petit aperçu des possibilités offertes, puisqu'une vingtaine de classes seront présentes.

Yakuza: Like a Dragon sortira également par la suite sur Xbox Series X et sur PS5. Vous pouvez le précommander dans son édition Day Ichi 59,99 € sur Amazon.