Yooka-Replaylee précise ses consoles d'accueil au travers d'une magnifique vidéo, une sortie sur Switch 2 confirmée ?

Si nous avons la certitude depuis 2021 qu'une suite à Yooka-Laylee en 3D est bien prévue, Playtonic Games nous a bien surpris en juin dernier en annonçant Yooka-Replaylee une version remastérisée du premier jeu réalisé par le studio et sorti en 2017. Jusqu'à présent, nous savions seulement qu'il sortirait sur PC via Steam, ainsi que des consoles non précisées. Eh bien, à la veille de l'ouverture de l'EGX à Londres ce vendredi, une nouvelle bande-annonce riche en gameplay vient mettre un peu d'ordre de ce côté. En effet, une démo sera disponible sur le salon pour la toute première fois.

Ainsi, Yooka-Replaylee sortira évidemment sur PS5 et Xbox Series X|S, reste à savoir quand, mais le communiqué s'en amuse en précisant que c'est encore trop tôt pour cela. Plus intéressant, ce remaster est également prévu pour les « plateformes de Nintendo » (« Nintendo platforms » en anglais). La formulation est assez ambiguë, car le terme « plateformes » est placé juste après l'énumération et pourrait donc désigner toutes les consoles malgré la présence de virgules. Si ce n'est pas le cas, cela voudrait dire que la Switch actuelle serait à priori concernée, ainsi que la prochaine machine du constructeur qui tarde à être introduite.

Oui, il n'y a aucun doute quant à ce dernier point et Playtonic Games s'en amuse clairement puisque la fin de la vidéo indique simplement Nintendo au lieu de l'habituel Switch. C'est d'ailleurs bizarre de ne pas simplement avoir indiqué une sortie sur cette dernière, quitte à surprendre par la suite avec une annonce sur Switch 2 lorsqu'elle sera présentée, ce qui nous fait vraiment douter quant à sa sortie sur la génération actuelle. D'ailleurs, la firme japonaise est la seule des trois à actuellement ne pas avoir partagé la vidéo sur sa chaîne... Autre élément allant dans le sens du teasing, les deux yeux faisant référence à l'émoji utilisé dans ce genre de cas sur les réseaux et qui viennent suspicieusement se poser sur Nintendo. Non, ce n'est pas Cappy, malgré la ressemble, puisque la précédente vidéo les avait aussi utilisés.

Quoi qu'il en soit, la vidéo met notamment en avant la refonte visuelle et celle des zones Tribalstack Tropics et Glitterglaze Glacier, les améliorations de gameplay, quelques ajustements de défis, de nouveaux personnages comme Coinelius, ainsi que la nouvelle monnaie appelée Q.U.I.D.S. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

Yooka-Replaylee a clairement tout pour donner envie aux joueurs de l'original de repasser à la caisse. Si vous souhaitez découvrir l'ancienne version, Gamesplanet propose son édition numérique Deluxe au prix de 26,99 €.