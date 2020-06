Ys IX: Monstrum Nox annoncé en Occident, avec des versions PS4, Switch et PC

La sympathique présentation New Game+ Expo s'est terminée sur une annonce qui va ravir les amateurs de RPG japonais. Il ne s'agissait pas de la révélation d'un nouveau projet, mais celle d'une attendue localisation d'un hit pour l'Occident : Ys IX: Monstrum Nox.

Le dernier épisode de la célèbre saga de Falcom va en effet débarquer en Europe et en Amérique du Nord en 2021 grâce à NIS America, bien après son lancement sur PS4 en 2019 au Japon. Il n'arrivera en revanche pas que sur cette plateforme, car des versions Switch et PC via Steam sont aussi prévues.

Adol le célèbre aventurier se retrouve jeté sans raison dans la prison de la ville pénitentiaire de Balduq. Alors qu’il tente de s’en échapper, il tombe sur une étrange femme qui le transforme en Monstrum et le plonge malgré lui en plein cœur du mystère insondé de la prison de Balduq. Explorez tous les recoins de la ville et de sa prison !

À vous d’éliminer tous les monstres qui parsèment les quartiers et les sous-sols !

Utilisez à leur plein potentiel tous vos « Dons » de Monstrum !

Grimpez sur les murs, déplacez-vous instantanément de toit en toit, planez depuis le sommet de n’importe quel lieu élevé, en toute liberté !

Engouffrez-vous dans la « Nuit de Grimwald » et faites disparaître toutes les créatures démoniaques qui pullulent à l’intérieur, aux côtés des autres Monstrums !

Ys IX: Monstrum Nox profitera de doublages traduits en anglais, mais il sera possible de choisir de conserver les voix originales japonaises. Et, oui, il y aura des sous-titres français. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour profiter de ce jeu de rôle dans les meilleures conditions.

