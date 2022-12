Ys X: Nordics, Falcom dévoile la nouvelle aventure maritime d'Adol Christin pour les PlayStation et Switch japonaises

Falcom adore son héros Adol Christin et ne compte pas l'abandonner de sitôt. Ainsi, après les plus récents Ys VIII: Lacrimosa of Dana et Ys IX: Monstrum Nox, le studio japonais a dévoilé ce jeudi Ys X: Nordics, son prochain Action-RPG attendu pour 2023 dans l'Archipel sur PS5, PS4 et Switch, dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de la licence. Et il ne s'agira pas d'une suite aux évènements de la prison de Balduq, puisque nous suivrons une version plus jeune du personnage qui voguera sur les flots de la mer du nord d'Obelia Bay.

Comme le rapporte Gematsu, ce périple maritime nous proposera de suivre Adol après ses aventures dans l'ancien royaume d'Ys, dans une zone de jeu composée de nombreuses îles de taille variable. Là, il fera la rencontre des « Normans » et d'êtres morts-vivants immortels appelés « Griegers » qui les attaquent. Parmi les nouveautés de gameplay, nous pourrons contrôler un navire pour explorer les vastes étendues de la carte, avec des combats navals à la clé. Si vous n'avez pas encore pensé à Assassin's Creed IV: Black Flag ou Rogue jusqu'à présent, bien joué. Le système de combat a lui été repensé en profondeur, baptisé « Cross Action », qui permet d'utiliser deux modes distincts en fonction de la situation. D'un côté le mode Solo où nous contrôlerons un unique personnage aidé par les attaques automatiques de nos compagnons gérés par l'IA et de l'autre le mode Combinaison où nous serons alors capables de contrôler une série d'actions pour l'ensemble de l'équipe afin de venir à bout des ennemis les plus puissants. Ce qui est sûr, c'est que l'interface est osée, prenant énormément de place sur la droite de l'écran, comme vous pouvez le voir en page suivante. Enfin, des compétences spéciales dites « Mana Action » serviront à arpenter les zones de jeu et donjons avec une plus grande liberté.

Si les précédents Ys vous intéressent, ils sont en vente sur Amazon.