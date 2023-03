Ys X: Nordics, l'héroïne Carja Varta introduite et le système Cross Action expliqué avec le plein de visuels inédits

Pour bien finir l'année 2022 en beauté, Nihon Falcom avait annoncé le remaster Switch Ys Memoire: The Oath in Felghana et surtout Ys X: Nordics, la prochaine aventure d'Adol Christin qui l'emmènera voguer dans la mer du nord d'Obelia Bay. De nouveaux détails intéressants viennent d'être partagés officiellement (rapportés par Gematsu), avec une présentation du héros et de celle qui se tiendra à ses côtés tout au long du jeu, une héroïne guerrière appelée Carja Varta, avec au passage des artworks réalisés par Toi8. Eh oui, bye bye les multiples protagonistes jouables d'Ys IX: Monstrum Nox.

En plus de leur description, nous en apprenons davantage concernant le nouveau système de combat Cross Action, qui permettra d'alterner entre des modes Solo et Combinaison, passer de l'un à l'autre étant possible à tout moment et visiblement encouragé par les actions adverses.

Le premier est orienté vers la vitesse et les attaques consécutives, nous faisant incarner au choix Adol ou Carja. L'autre personnage sera contrôlé par l'IA, avec la possibilité d'en changer à tout moment d'une simple pression d'une touche de la manette, même en plein milieu d'une attaque afin de déclencher une interruption et enchaîner des coups consécutifs sans laisser le temps à la cible de contre-attaquer (une sorte de switch à la Sword Art Online ?). Les attaques de vitesse des ennemis, reconnaissables à leur aura bleue, pourront elles être automatiquement esquivées avec le Dash de ce mode, avec la possibilité de contrer directement.

Le deuxième mettra surtout en avant la puissance, les offensives et la défense en nous faisant combattre avec Adol et Carja en même temps, au détriment de leurs mouvements et de la vitesse de dash qui sera alors réduite. En contrepartie, une Garde sera possible, effectuer l'action chargeant une Jauge de revanche, de même que déclencher des compétences exclusives à ce mode, avec pour conséquence des dégâts plus importants. Les attaques de puissance ennemies, qui auront cette fois une aura rouge, pourront être repoussées avec la Garde, déséquilibrant l'opposant en créant une ouverture pour contre-attaquer. Des visuels alléchants viennent imager tout cela en page suivante.

Adol Christin (Yuki Kaji) Âge : 17 ans

Arme : épée à une main Le protagoniste. Un aventurier extraordinaire aux cheveux roux enflammés et aux yeux clairs pleins de curiosité, qui a laissé derrière lui plus de 100 carnets d'aventures pour la postérité. À 17 ans, il quitta Esteria, la terre de sa première aventure, et se serait dirigé vers le pays de Celceta. Mais selon l'un des journaux d'aventures découverts dans sa maison d'enfance, « Le paradis nordique perdu », il s'est arrêté à Obelia Bay avec Dogi, un ancien voleur. Carja Varta

Âge : 17 ans

Arme : hachette et bouclier rond « Je suis une Normande. Selon la situation, la prochaine fois je te tuerai. » La fille unique de Grimmson, chef de la marine de Varta. Elle est redoutée par les habitants de Karnack en tant que « princesse pirate », qui la voient alors qu'elle dirige fièrement un gang de mécréants maritimes dans des activités de pirates. Bien qu'elle ait des traits élégants, elle manie une hachette et un bouclier rond et présente un style de combat brutal et typique du peuple normand.

Ys X: Nordics sortira cette année au Japon sur PS5, PS4 et Switch, et sans aucun doute par la suite dans le reste du monde. Ys IX: Monstrum Nox est lui toujours en vente sur Amazon à partir de 41,99 €.