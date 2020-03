Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, une date pour la mise à jour Switch et le lancement sur PS4, Xbox One et PC en vidéo

Annoncée en fin d'année dernière à l'occasion de la Jump Festa 2020, la mise à jour gratuite de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution et son lancement sur PS4, Xbox One et PC devaient survenir au printemps sans plus de précision aux dernières nouvelles. Une nouvelle bande-annonce diffusée par Konami nous donne désormais la date exacte :

L'attente ne sera plus bien longue puisque c'est le 24 mars que tous les joueurs pourront donc profiter du jeu de cartes et de ses nouveautés. Comme évoqué précédemment, les Master Rules 2020 seront appliquées, de nouvelles cartes ajoutées à l'instar des @Ignister d'Ai (SOLtiS) ou du Firewall Dragon Darfluid de Playmaker. La vidéo rappelle également les différents modes de jeu inclus, dont une Campagne retraçant certains grands moments des 6 séries jusqu'ici diffusées, avec la possibilité de faire des duels inversés en incarnant l'adversaire, Défis de Duelliste et Multijoueur pour prendre part à des affrontements en local ou sur la Toile.

Pour terminer, les joueurs PS4 et Xbox One devront respectivement être abonnés au PlayStation Plus et Xbox Live Gold s'ils veulent profiter des matchs en ligne.