JUMP FESTA 20 : Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution annoncé sur PS4, Xbox One et PC, une mise à jour de contenu prévue sur Switch

Pour cette première journée de Jump Festa 20, Konami a tenu une présentation sur scène dédiée à l'univers de Yu-Gi-Oh!, avec plusieurs annonces ayant de quoi faire réagir. Application Neuron sur smartphones, nouvelle révision de la Master Rule pour l'OCG et surtout révélation de la série Yu-Gi-Oh! Sevens que nous allons effacer de notre esprit... plusieurs sujets ont été abordés. Mais celui qui nous intéresse à présent concerne le dernier jeu en date, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution.

Cette version améliorée de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist est pour rappel parue sur Switch au printemps dernier au Japon et fin août par chez nous en version physique. Eh bien, bonne nouvelle, elle va également voir le jour sur PS4, Xbox One et PC, sans aucun autre détail. En revanche, du contenu additionnel a été confirmé sur Switch (sans doute intégré d'office sur les autres plateformes), qui prendra la forme d'une mise à jour gratuite, ce qui est la moindre des choses puisqu'elle concerne VRAINS, qui ne brille pas vraiment dans le jeu en termes de représentation.

Ainsi, des cartes Link supplémentaires seront ajoutées, avec pour sûr Crystron Needlefiber, Dragon Pare-Feu de Fluide Sombre (les noms français toujours au top !) et I:P Masquerena. Avec un peu de chance, toutes les cartes jusqu'à Chaos Impact et Duel Overload sont donc susceptibles d'être ajoutées. Et côté personnages, nous retrouverons Blue Maiden, Soulburner, Revolver avec son deuxième avatar et Ai, en plus d'autres non dévoilés.

Aucune date de sortie n'a été donnée, il ne reste donc plus qu'à patienter pour voir tout cela débarquer dans Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution.