JUMP FESTA 20 : Megaton Musashi, du gameplay coopératif dans une bande-annonce étendue et trois vidéos de présentation

La Jump Festa 2020 a ouvert ses portes et, comme prévu, Megaton Musashi est présent sur les lieux. En début de semaine, Level-5 avait partagé une bande-annonce teaser, dévoilant au passage les plateformes sur lequel ce jeu de rôle faisant intervenir des mechas verrait le jour. Désormais, place à un aperçu un peu plus complet :

Le focus est mis avant tout sur le gameplay d'action, chacun des trois robots présentés étant pilotés par un personnage distinct (Yamato Ichidaiji, Ryugo Hijikata et Teru Asami), ce qui change pas mal des prémices données ces dernières années, sans parler de la direction artistique. Il sera possible de jouer en coopération en ligne et les différents mechas jusqu'à présent connus (Musashi, Gaudia et Sparkman) ont également eu droit à leur propre vidéo, à retrouver en page suivante avec quelques visuels. Au passage, le studio nous fait profiter de photos de son stand sur le salon, vraiment très classe !

Toujours pas de date de sortie, mais Megaton Musashi verra le jour sur PS4, Switch, iOS et Android.

Mise à jour : ajout de visuels et descriptions partagés par Gematsu en page suivante.