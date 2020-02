Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, une période de sortie annoncée sur PS4, Xbox One et PC, des détails pour la mise à jour sur Switch

Lors de la Jump Festa 2020, Konami a annoncé l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sur trois plateformes supplémentaires en plus de la Switch, à savoir les PS4, Xbox One et PC. Jusqu'à présent, nous n'avions pas encore d'information quant à sa période de sortie, chose à laquelle remédie le V Jump dans son numéro du mois.

C'est par l'intermédiaire de ryokutya2089 que nous l'apprenons. Ainsi, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution arrivera au printemps 2020 sur ces supports, apportant dans son sillage des nouveautés qui seront ajoutées gratuitement sur Switch. Nous savions déjà que de nouveaux personnages de VRAINS feraient leur apparition, ils seront au total 15 dont Blue Maiden, Soulburner, Revolver (2e apparence), Ai (SOLtiS) et Ghost Girl. Et pour accompagner l'ajout de cartes supplémentaires et assez récentes dont Link God Dragon, les Master Rules 2020 seront appliquées ! Oui, si vous suivez avec attention l'évolution de l'OCG, vous devez savoir que le 1er avril entrera en vigueur cette révision des Master Rules 4 apparues en 2017 avec les monstres Link.

Dans les faits, les cartes Fusion, Synchro et Xyz pourront être invoquées spécialement depuis l'Extra Deck directement en Main Monster Zones en plus de l'Extra Monster Zone, chose qu'il n'est actuellement pas possible de faire, obligeant principalement à se servir des monstres Link. En revanche, cette règle ne s'appliquera pas aux Pendules, toujours obligés de suivre le fonctionnement du moment.

L'expérience de jeu devrait donc s'en retrouver grandi avec davantage de possibilités stratégiques.