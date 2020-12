Yu-Gi-Oh! Rush Duel : un jeu Switch basé sur le format de SEVENS annoncé par Konami

L'offre des jeux Yu-Gi-Oh! s'est bien réduite avec les années à partir de l'ère Zexal et de la 3DS, et Konami a par exemple préféré se tourner vers les mobiles avec son free-to-play Duel Links, qui a d'ailleurs accueilli ce dernier monde avec ses invocations Xyz récemment, même si Legacy of the Duelist: Link Evolution nous a permis d'avoir une production avec les monstres Lien sur consoles. La firme est depuis passée à autre chose par l'intermédiaire de la série Yu-Gi-Oh! SEVENS, délaissant totalement les Master Duels en anime au profit des Rush Duels.

Et c'est justement ce nouveau format qui va faire l'objet d'un jeu vidéo à destination de la Switch, comme l'a annoncé Konami à l'occasion de la Jump Festa 2021, une édition pas vraiment folle cette année... Il faudra malheureusement se contenter de cette note d'intention, car aucun visuel n'a été partagé. Si vous ne savez pas ce qu'est le Rush Duel, il s'agit d'un style de jeu destiné aux plus jeunes, et utilisant ses propres cartes différant de l'OCG et du TCG par leur design résolument plus moderne et tape à l'œil. Côté règles, seulement trois zones de Monstre et tout autant pour les cartes Magie et Piège constituent le terrain, avec aussi un Extra Deck sans aucune carte à y mettre pour l'heure... La grosse différence avec le format traditionnel, c'est qu'il est possible d'invoquer autant de fois que voulu lors d'un même tour et de piocher pour avoir au moins 5 cartes en mains lors de la Draw Phase, pour de l'action très rapide. L'invocation Maximum fait également partie des nouveautés des Rush Duels, mais ne dispose pour l'heure que de deux monstres vus dans l'anime (Yggdrago et Magnum Over Road), il est donc encore trop tôt pour savoir ce que Konami compte en faire sur la durée, mais nul doute que le jeu l'intégrera.

Les joueurs japonais vont donc pouvoir dans un avenir proche s'adonner à ce type de parties depuis leur Switch et il est pour l'heure difficile de dire si nous avons une chance d'en voir un jour la couleur, puisque ni SEVENS ni les Rush Duels ne sont pour le moment sortis de l'Archipel.

Dans tous les cas, si vous avez envie de batailler sur la console de Nintendo, Yu-Gi-Oh! Legacy of The Duelist: Link Evolution est toujours en vente sur Amazon.