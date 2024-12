Après un zéro pointé aux Game Awards, ce jeu rafle tout dans une autre cérémonie

Les Game Awards 2024 ont eu lieu la semaine dernière et c'est ASTRO BOT qui a remporté le prix du Jeu de l'Année. De manière globale, la plupart des jeux majeurs ont eu droit à une ou plusieurs récompenses, sauf un. Silent Hill 2 Remake était nommé à cinq reprises et il est reparti de la cérémonie avec... zéro prix. Un vol ? Eh bien c'est difficile à dire, il y avait du beau monde en face de lui, avec notamment Senua's Saga: Hellblade 2 pour la performance et le sound design, ASTRO BOT pour le genre Action/Aventure, FF7 Rebirth pour la musique ou encore Metaphor: ReFantazio pour la narration.

Même si la cérémonie des Game Awards est la plus populaire, ce n'est pas la seule à récompenser les jeux de l'année et Silent Hill 2 a tout raflé aux Horror Game Awards : Meilleure bande originale, Meilleur survival-horror, Meilleure performance pour Luke Roberts, Jeu de l'Année et même un Life Achievement Award pour l'artiste Masahiro Ito, le jeu de Bloober Team a fait sensation. Mouthwashing et Still Wakes the Deep repartent quant à eux avec deux prix chacun, voici les nommés et les vainqueurs, indiqués en gras :

Meilleure performance : Alec Newman/Caz - Caz in Still Wakes the Deep

Luke Roberts/James Sunderland - Silent Hill 2

Vito Z. Holmes/Rambley the Raccoon - Indigo Park: Chapter 1 Jeu d'horreur le plus accessible : Dead By Daylight - Behaviour Interactive

Mouthwashing - Wrong Organ

Slay the Princess – The Pristine Cut - Black Tabby Games Meilleure narration : Silent Hill 2 - Bloober Team

Mouthwashing - Wrong Organ

Slay the Princess - The Pristine Cut -- Black Tabby Games Meilleure bande originale : Indigo Park: Chapter 1 - UniqueGeese

Psychopomp GOLD - Fading Club

Silent Hill 2 - Bloober Team SA Players’ Choice : Mouthwashing - Wrong Organ

Silent Hill 2 - Bloober Team SA

Buckshot Roulette - Mike Klubnika Meilleur survival-horror : Crow Country - SFB Games

Silent Hill 2 - Bloober Team

Until Dawn - Ballistic Moon Meilleur développeur indépendant : Chilla’s Art

Puppet Combo

Wrong Organ Meilleur jeu d'horreur indépendant : Buckshot Roulette - Mike Klubnika

Mouthwashing - Wrong Organ

Still Wakes the Deep - The Chinese Room Meilleur jeu d'horreur multijoueur : Dead By Daylight - Behaviour Interactive Inc.

Lethal Company - Zeekerss

Phasmophobia - Kinetic Games Meilleur jeu d'horreur en VR : Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 - Steel Wool Studios

Phasmophobia - Kinetic Games

Resident Evil 4 VR - Capcom & Armature Studio Meilleur développeur : Capcom

Wrong Organ

Puppet Combo Créateur de contenu horreur de l'année : IGP

ManlyBadassHero

Markiplier Réussite technique : Mouthwashing - Wrong Organ

Still Wakes the Deep - The Chinese Room

Silent Hill 2 - Bloober Team SA Lifetime Achievement Award : Masahiro Ito

Scott Cawthon

Sam Lake Jeu d'horreur le plus attendu : Alien: Isolation Sequel - Creative Assembly

Little Nightmares III - Supermassive Games

Resident Evil 9 - Capcom Jeu d'horreur de l'année : Silent Hill 2 - Bloober Team SA

Mouthwashing - Wrong Organ

Still Wakes the Deep - The Chinese Room

Bloober Team peut se consoler, la communauté amatrice de jeux horrifiques a apprécié Silent Hill 2 et, même si elles sont moins prestigieuses que celles des Game Awards, ces récompenses vont pouvoir trôner dans les locaux du studio polonais.

