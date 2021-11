Bokeh Game Studio : les héros du prochain jeu du créateur de Silent Hill révélés par des artworks, un gros nom au character design

En attendant un encore très hypothétique retour de Silent Hill chez Konami, les joueurs suivent d'autres projets horrifiques en développement. Ils ont notamment un regard sur Bokeh Game Studio, une nouvelle équipe fondée par Keiichiro Toyama, concepteur des séries Siren, Gravity Rush et donc Silent Hill, avec ses acolytes Kazunobu Sato et Junya Okura.

Leur premier projet est aussi mystérieux qu'alléchant. Même s'il n'a pas encore de nom, de premiers concept arts torturés témoignant d'une expérience s'inspirant du bouleversement des évènements quotidiens ont suffi à attiser la curiosité. Et cela continue avec l'annonce cette semaine d'une collaboration avec Tatsuya Yoshikawa, character designer proche de Capcom ayant œuvré sur les Breath of Fire, Devil May Cry 4 et Devil May Cry 5.

Il a aidé à la création de l'apparence et de la personnalité des personnages principaux du futur titre de Bokeh, et des artworks des 2 héros sont déjà visibles dans une longue vidéo ci-dessus. Nous avons d'un côté un garçon brun aux cheveux courts, montré vêtu de noir, casqué ou encapuchonné, qui ressemble fortement à Nero de DMC avouons-le. De l'autre, une jeune femme en jogging et débardeur qui tient un masque japonais traditionnel. Les deux ont la main gauche ensanglantée, peut-être pour invoquer un pouvoir ou une entité extérieure... Un indice sur l'histoire et le gameplay ? La séquence sous-titrée en anglais permet sinon d'apprécier un tas d'anecdotes sur la collaboration entre Tatsuya Yoshikawa et Bokeh.

Maintenant, il va falloir s'armer de patience pour que ce projet encore anonyme se concrétise. Si vous aimez la saga, le livre Silent Hill : Le moteur de la terreur est sinon disponible à partir de 18,00 € chez Amazon.fr.