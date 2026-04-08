PREVIEW Invincible VS nous a convaincus avec un jeu de combat beau, fluide et technique

Page 1 : Invincible VS nous a convaincus à Paris avec une prise en main aussi spectaculaire que prometteuse

Skybound Games et Quarter Up ne cherchent pas à édulcorer l’univers de Invincible avec Invincible VS. Le jeu de combat en 3 contre 3 reprend au contraire toute la brutalité de la licence, avec des affrontements ultra nerveux, des finishs violents et une mise en scène qui assume pleinement ses excès. Dès les premières secondes, le titre affiche une identité forte et une vraie cohérence avec l’œuvre d’origine.

Beau, fluide et d’une réactivité exemplaire, Invincible VS nous a laissé à Paris l’impression d’un jeu immédiatement plaisant, mais loin d’être limité à une simple prise en main accessible.

J’ai pu tester Invincible VS à Paris, et cette prise en main m’a laissé une impression très positive. Le jeu se montre immédiatement séduisant grâce à une direction visuelle très soignée, des personnages parfaitement lisibles à l’écran et des effets qui renforcent l’impact de chaque coup sans nuire à la compréhension de l’action. Le résultat est particulièrement beau, très fluide et porté par une réactivité exemplaire qui donne tout de suite envie d’y revenir.

Cette bonne première impression ne tient pas seulement à l’habillage. En main, Invincible VS répond avec une précision remarquable, ce qui rend les affrontements très agréables dès les premiers échanges. Chaque action semble partir sans inertie parasite, avec cette sensation de contrôle direct que les amateurs du genre recherchent immédiatement. Le jeu donne ainsi le sentiment d’être à la fois spectaculaire pour le public et rigoureux pour les joueurs qui aiment travailler leurs enchaînements.

Au premier abord, la prise en main apparaît assez simple. Il est possible de comprendre rapidement les bases, de lancer de belles séquences et de profiter du spectacle sans devoir passer des heures dans les menus ou les commandes avancées. Mais cette accessibilité initiale ne doit pas tromper. Sous cette entrée en matière accueillante se cache un système qui demandera énormément de maîtrise à ceux qui viseront les sommets.