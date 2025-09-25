PREVIEW MARVEL Tōkon: Fighting Souls, l’avenir des jeux de baston en équipe ?

Un projet XXL signé Arc System Works et Marvel





MARVEL Tōkon: Fighting Souls, prévu sur PS5 en 2026, rassemble PlayStation Studios, Arc System Works et Marvel Games dans un projet aussi ambitieux que clinquant. L’idée est simple : faire entrer l’univers Marvel dans l’arène des jeux de combat modernes avec un système original en équipe de quatre personnages contre quatre. Du Captain America à Storm, en passant par Iron Man ou Dr. Doom, la distribution promet déjà des affrontements dignes d’un blockbuster hollywoodien, mais avec la précision d’un anime signé Arc System Works et bon sang, que ça fait du bien. C’est durant le Tokyo Game Show 2025 que nous avons eu la chance de l’essayer, il est temps de vous en parler !

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est une véritable claque !

Commençons brièvement avec ce qui saute aux yeux, la partie visuelle. Alors, cela donne quoi ? Eh bien difficile de ne pas rester scotché devant le rendu visuel. Les personnages sont sublimes, avec des designs qui respectent parfaitement l’identité Marvel tout en s’habillant d’un style anime nerveux et coloré. Mention spéciale au choix artistique des décors qui démarrent sobres et explosent de couleurs dès que le combat s’intensifie. L’effet est saisissant et donne cette impression d’assister à une superproduction, façon film d’animation, en temps réel. Arc System Works avait déjà frappé fort avec Guilty Gear Strive et Dragon Ball FighterZ, mais Fighting Souls pourrait bien hausser encore la barre. N’ayons pas peur des mots, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est une véritable claque !

Le studio prouve encore une fois sa maîtrise du Cel-Shading en mélangeant l’esthétique des comics Marvel à une patte 2D percutante. Chaque personnage bénéficie d’un design travaillé qui respecte son identité tout en lui donnant une allure flamboyante à l’écran. Iron Man explose de lumière et de particules à chaque tir de répulseur, Storm déchaîne des effets climatiques spectaculaires, et Dr. Doom impose une aura sombre et menaçante. Les décors, eux, ne sont pas en reste : ils démarrent sobres, presque désaturés, puis explosent littéralement de couleurs au rythme du combat, créant un contraste visuel saisissant qui accentue l’intensité des affrontements.

Ce sens du détail et cette mise en scène visuelle transforment chaque partie en véritable show. Les supers déclenchent des animations dignes de cinématiques, les transitions de stage cassent le décor avec une fluidité impressionnante et l’ensemble donne la sensation de regarder un dessin-animé Marvel qui prend vie sous nos yeux. C’est beau, lisible, mais surtout vivant. Chaque coup porté devient un spectacle en soi, et c’est cette direction artistique audacieuse qui permet au jeu de se démarquer dans un genre où l’impact visuel est essentiel. MARVEL Tōkon: Fighting Souls ne se contente pas d’être plaisant à l’œil, il impose une identité forte qui marquera autant les fans de comics que les amoureux de jeux de baston stylisés.