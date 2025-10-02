PREVIEW Ninja Gaiden 4 : le grand retour sanglant de Ryu Hayabusa et Yakumo

Le retour d’une légende





Après plus d’une décennie d’attente, Ryu Hayabusa reprend du service aux côtés d’un nouveau venu. Son nom ? Yakumo, membre du clan Raven. Développé main dans la main par Team Ninja et PlatinumGames, ce quatrième épisode se veut à la fois un hommage aux épisodes qui ont marqué les joueurs et une évolution moderne du genre action. Le duo de studios a de quoi faire saliver... L’expertise technique de Team Ninja dans les combats exigeants et la patte explosive de PlatinumGames, connue pour ses chorégraphies de gameplay survitaminées. Résultat ? Nous avons là un titre qui retrouve l’ADN Ninja Gaiden, mais avec un supplément de folie dans la mise en scène.

Une fluidité exemplaire.

Ne tournons pas autour du pot, Ninja Gaiden 4 impressionne d’entrée par son rendu visuel qui respire la modernité tout en gardant cette identité sombre et tranchante qui colle à la série. Chaque décor regorge de détails, avec des textures soignées, une profondeur de champ bien gérée et des effets visuels spectaculaires lors des affrontements. Les particules, les traînées lumineuses laissées par les coups d’épée et les impacts sanglants viennent renforcer la brutalité et le dynamisme des combats. Le moteur graphique assure une fluidité exemplaire, même dans les scènes les plus chargées, ce qui permet d’apprécier chaque mouvement de Yakumo sans jamais perdre en lisibilité.

Là où le jeu brille particulièrement, c’est dans sa mise en scène visuelle. PlatinumGames a clairement apporté sa touche spectaculaire avec une caméra qui s’affole quand il faut pour nous en mettre plein la vue. Ajoutez à cela des séquences d’action délirantes avec explosions et poursuites aériennes, transitions fluides entre exploration et baston, et c’est le bonheur. Chaque niveau offre son lot de moments à couper le souffle. Les boss, quant à eux, sont de véritables fresques animées, avec un soin particulier apporté à leurs animations, leur design massif et leurs effets spéciaux qui saturent parfois l’écran ; dans le bon sens du terme. Même les personnages bénéficient d’une modélisation léchée, avec des animations de combat ultra détaillées et un rendu des armures et des armes qui transpire la puissance. Le tout confère à Ninja Gaiden 4 une aura de blockbuster visuel, sans pour autant sacrifier son exigence technique.