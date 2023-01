PREVIEW Synced : de TPS PvP à rogue-like, la transformation gagnante

Synced a peut-être perdu son sous-titre, mais il est bien le même jeu que nous avions testé à la gamescom de 2019. Celui que NEXT Studios appelait alors Synced: Off-Planet était alors un TPS plutôt solide, quoique générique, qui comptait beaucoup sur son côté PvPvE. Un comble puisque nous n’avons jamais pu vérifier si le résultat était à la hauteur de la promesse. Tout cela est derrière lui maintenant que Synced s’est métamorphosé en un rogue-like. La transition est pour le moins improbable, mais le résultat est si probant que nous ne sommes pas mécontent de le voir réapparaître après trois longues années de silence absolu.

Le potentiel est là, il a déjà démontré son efficacité.

NEXT Studios n’a rien dit à ce sujet, mais il paraît évident que Synced est reparti de zéro, ou presque. Car oui, le fer de lance de Tencent n’a pas lâché l’affaire sur les fondamentaux. Il était dit que le titre serait un TPS multi et c’est effectivement le cas. Le mode PvPvE ? Lui aussi est toujours là, bien rangé dans un coin du menu. Après, nous n’allons pas faire comme si rien n’avait changé. Ce qui devait être le principal intérêt du jeu n’est aujourd’hui qu’un des deux pans de gameplay. Un mode qui a d’ailleurs revu ses ambitions à la baisse. Les airs de Battle Royale qu’il se donnait lors de l’annonce du projet ne sont plus qu’un lointain souvenir. Il n’y a désormais plus que quatre équipes de trois joueurs pour se battre au milieu de ces zombies du futur que NEXT Studios a baptisé Nanos. Moins de monde ce n’est pas forcément une proposition moins intéressante, bien au contraire. Force est de constater toutefois que la nouvelle direction rogue-like de Synced a tiré toute la couverture de son côté. L’attrait de la nouveauté sans aucun doute, mais il faut avouer que cette nouvelle facette ne manque pas d’arguments.

Assez simple dans son interprétation du genre (niveaux aléatoires, améliorations sur le long terme, objet aléatoire à récupérer à chaque run...), le titre n’en demeure pas moins très efficace. Toutefois, pas mal de subtilités font de cette expérience une réussite qui sort légèrement de l’ordinaire, à commencer par le fait de pouvoir jouer avec deux amis. Le multi fait toujours son petit effet. Il faut reconnaître que ce coup-ci il n’est pas de refus, car la difficulté de Synced n’a pas l’air d’être une blague. Et ce n’est pas faute d’obtenir un allié au début de votre expédition en battant l’un des Nanos alphas qui traînent sur la carte. Ce dernier est une tentative intelligente de stratégie que nous saluons. Dans sa forme de base, votre compagnon Nano se bat à vos côtés. Il est néanmoins possible de le rappeler à vous pour gagner un bonus passif qui va dépendre du type de Nano que vous souhaitez avoir comme compagnon. La personnalisation va en réalité plus loin, puisqu’il est aussi possible de choisir un personnage parmi une liste d’archétypes, avec ce que cela comprend comme capacités passives et actives spécifiques. Mentionnons également la personnalisation des armes ainsi que celle les modules, les fameuses améliorations permanentes que nous récupérons au cours de chaque expédition, et vous avez là un Synced gonflé à bloc qui ne manque pas d’idées et de profondeur pour nous donner envie d’enchaîner les runs.

Work in progress





Comme pour le premier jet, ce que Synced réussit dans la théorie se heurte à la pratique. Autant le sentiment enivrant de la progression propre aux rogue-like ne souffre d’aucun défaut, autant la richesse apparente du jeu est confrontée à des environnements sommaires. NEXT Studios opte pour des niveaux ouverts qui sont un peu trop vides à notre goût. En dehors de caches d’armes, de zones de combat et de bornes permettant d’acheter de nouvelles capacités, il n’y a pas grand-chose à faire à part errer pour tomber sur l’un des points d’intérêts mentionnés plus haut. Histoire de ne pas nous laisser traîner comme des vagabonds, les développeurs ont eu la très bonne idée d’augmenter progressivement la difficulté des ennemis à mesure que le temps passe. Malin pour laisser les joueurs trouver le juste équilibre entre les phases de recherche, le dynamisme et le challenge.

Le potentiel est là !

Quand bien même cela aide à faire passer la pilule, il manque selon nous encore un peu de travail pour rendre Synced aussi prenant que les premiers signes le laissent croire. Repenser l’interface sera sans doute aussi nécessaire. Difficile dans le feu de l’action de savoir ce que lâchent les Nanos éliminés. Cela pourrait se limiter à un bête problème d’informations confuses, mais il arrive également que certaines attaques, notamment des boss, soient difficilement identifiables, en particulier en visant. Là encore, NEXT Studios semble avoir réponse à tout puisqu’en plus de la traditionnelle vue TPS qui pose problème, les créateurs ont intégré une vue FPS bien pratique. Rien qui se rapproche d’une solution miracle vu que cette dernière a davantage été pensée pour être complémentaire plutôt que pour s’y substituer, mais nous nous rapprochons doucement du sommet que le titre semble viser.