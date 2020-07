TEST de l’ASUS ROG Strix GA35DX : un monstre qui fait rêver

Beauté taille XXL





Son nom n’est pas très charmant, mais pour le reste, disons que le desktop d’ASUS a de quoi séduire. Enfin, pour cela, il faut aimer les tours de compétition. Nous avons ici un engin démesuré qui donne le ton dès la sortie du carton. Avec 50 cm de hauteur, presque 28 cm de largeur et 43,3 cm de profondeur, le GA35DX est un sacré bébé. La démesure est son lot quotidien, mais son design se veut un peu plus traditionnel pour du matos gaming. Son look anguleux et les indétrônables LED sont fidèles à leur poste. D’ailleurs, si la tour reste relativement sobre lorsqu’elle est éteinte, c’est un véritable festival qui n’a rien à envier à d’autres appareils bien flashy une fois allumée. Et bien qu’elle nous ait plu, y compris en mode fête foraine, nous ne pouvons que déplorer cet aspect clivant qui ne manquera pas de faire grogner les joueurs qui ne se reconnaissent pas dans cette excentricité, certains n’hésitant pas à évoquer un modèle validé par Jacky Tuning. La vitre transparente située sur côté gauche mérite elle aussi d’être soulignée, ne serait-ce que pour le spectacle qu’elle offre une fois l’ordinateur allumé. Le côté pratique de voir et éventuellement toucher au contenu de la machine fait aussi partie du charme de cette fenêtre miniature. Ce qui nous a un peu laissés dubitatifs en revanche, c’est la présence d’une poignée située sur le dessus de la machine. Sa présence est évidemment une bénédiction au moment de l’installer, mais vu l’ordinateur mastoc, nous ne voyons pas l’intérêt de déplacer la bête de 15 kg ou même de l’emmener en voyage.

Nous adorons cette générosité qui rend le GA35DX très pratique pour les utilisations courantes.

La grosse boîte n’a évidemment pas à rougir au moment d’aborder l’aspect connectique. Le Strix GA35DX a tout ce qu’il faut là où il faut (c'est-à-dire à l’arrière du châssis). À vrai dire, il y en a même en rab pour ceux qui en veulent toujours plus. Une aubaine pour quiconque vénère la réalité virtuelle puisqu’il se retrouve avec pas moins de trois DisplayPort (dont deux directement au niveau de la carte graphique). Même nombre du côté des sorties HDMI, en revanche, ASUS s’est déchaîné sur les ports USB qui sont au nombre de sept pour les Type-A et de deux pour les Type-C. Et pour rappel il s’agit toujours de ce que nous pouvons trouver à l’arrière de la machine. Pour des connecteurs plus pratiques, il faut se diriger vers le sommet de la tour où vous trouverez deux USB-C et deux USB standards, ainsi que des prises Jack pour l’utilisation d’un casque et d’un micro (prises présentes à l’arrière de l’appareil au passage). Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, nous adorons cette générosité qui rend le GA35DX très pratique pour les utilisations courantes. Nous pourrions aussi souligner l’excès d’ASUS qui nous donne beaucoup trop d’accessoires, sachant que nous aurions bien du mal à utiliser tous ces connecteurs en même temps, sans même parler des problèmes de câbles et d’espace qu’une telle configuration peut entraîner. Cela dit, nous préférons voir le verre à moitié plein en nous disant qu’il est possible de faire les set-ups les plus ambitieux possible. C’est d’ailleurs le moins que nous puissions attendre d’un ordinateur aussi hors-norme que le Strix GA35DX.

Un dernier mot au sujet de la tour en elle-même pour parler de son design très aéré. Forcément, ça participe à son look accrocheur, mais c’est aussi un excellent moyen pour assurer l’aération de la machine. Un point positif sur lequel nous aurons le temps de nous attarder un peu plus tard dans ce test.

Strix Tout-Puissant





Si le GA35DX fait dans la démesure en extérieur, c’est aussi vrai pour ce qu’il embarque avec lui. L’unité que nous avons eue en test était équipée d’une RTX 2080 Super de 8 Go et avec ce monstre nous avons le droit à un AMD Ryzen 9-3950X en guise de CPU. Les 64 Go de mémoire vive font clairement le travail tandis que le SSD de 1 To fait bonne figure dans ce profil, même si nous nous attendions à un chiffre un peu plus affolant. L’inconvénient le plus visible reste ceci dit le disque dur qui affiche une capacité de stockage étonnement basse (pour une machine de ce type) de moins de 1 To, et pas de second disque en support. Un choix étonnant de la part d’ASUS qui donne l’impression d’avoir tout donné sur le reste et de s’être oublié sur quelque chose pourtant basique. Qu’importe, le souci est vraiment mineur, après tout, qui n’utilise pas de disque dur externe de nos jours ? Si vous aviez encore un doute sur le résultat de cet arsenal de guerre, sachez que le Strix GA35DX déborde de puissance et cela se ressent de la plus belle des manières en jouant.

La machine d’ASUS tape les 60 fps comme qui rigole.

Pour tous les titres sans exception, la réglette des graphismes est braquée sur l’Ultra. L’avantage avec un matos pareil, c’est la garantie d’être à l’aise avec les jeux contemporains et ceux à venir. La preuve avec les tests que nous avons pu effectuer sur Valorant, qui affiche presque 200 fps en continu. Borderlands 3 tournait quant à lui avec une bonne moyenne de 120 fps. Total War: Three Kingdoms se montrait quant à lui assez gourmand au moment des batailles, ce qui nous donne environ 140 fps en moyenne. Un petit dernier pour la route ? C’est du 160 fps pour Resident Evil 2 Remake. Ce qu’il faut retenir dans tout cela, c’est finalement que la machine d’ASUS tape les 60 fps comme qui rigole et peut monter bien plus haut selon le jeu, ce qui est le top pour les joueurs les plus exigeants et/ou ceux qui veulent se lancer dans le domaine compétitif. Évidemment avec des performances pareilles vous pourrez en profiter pour faire d’autres tâches qui vous demanderont énormément de ressources, comme le montage vidéo, le streaming ou le développement de jeux par exemple.

Impossible d’avoir autant de puissance sans un retour de bâton au niveau du refroidissement. Comme nous vous le laissions entendre un peu plus haut dans l’article, le Strix GA35DX se débrouille finalement assez bien à ce niveau-là. Les architectures internes et externes aérées y sont pour quelque chose, mais c’est surtout les gros ventilateurs de la machine qui assurent un été au frais pour la grosse bête. La conclusion est finalement logique, quoiqu’étonnante, l’ordinateur parvient à éviter les surchauffes nocives pour notre plus grand confort d’utilisation, y compris sur des utilisations prolongées. La contrepartie, c’est que la soufflerie est relativement bruyante. Pas forcément assourdissante, mais n’espérez pas jouer discrètement en pleine nuit avec sous peine de vous mettre vos proches à dos.

Money, money, money…





Bien que déjà repu, ASUS nous propose un dernier dessert plutôt alléchant sous la forme d’une évolutivité qui fait plaisir à voir. Le Strix GA35DX propose pas moins de sept emplacements libres pour ajouter des extensions, dont deux slots SSD M.2. Si les ajouts ne servent à rien pour le moment, la configuration standard faisant déjà le café, ces places disponibles sont votre garantie pour un avenir serein où il vous suffira de greffer de quoi booster votre engin pour rester compétitif. Plus que pour gommer les éventuels défauts, cette évolutivité est donc synonyme de longévité. Un élément qui nous laisse penser que le GA35DX en aura encore sous le coude dans cinq ans, voir plus, ce qui en fait un investissement recevable.

Le dilemme du Strix GA35DX est essentiellement économique.

Enfin... recevable, mais conséquent. N’allez pas imaginer que tous ces points enthousiasmants n’aillent pas de pair avec une addition très salée. Le modèle que nous avons eu en main vaut la coquette de somme de 3999 €, de quoi faire perdre le sourire à ceux qui ne peuvent pas se permettre une dépense aussi folle. Ce hic est finalement le plus gros point noir de la tour, en tout cas c’est le plus gros obstacle qui vous empêchera de mettre la main dessus.

Nous venons de le voir, le dilemme du Strix GA35DX est essentiellement économique. À vous de voir si votre portefeuille survivra à cette expérience ou non. Ce que nous pouvons vous dire en revanche, c’est que l’investissement, certes colossal, n’est pas forcément une folie. Non seulement nous avons affaire à une tour qui est au top de sa forme actuellement pour le gaming, mais en plus le GA35DX a un potentiel intéressant sur le long terme grâce à ses nombreux slots d’extensions (ce qui demandera évidemment un nouvel investissement...). Peu de défauts viennent ternir ce constat forcément positif, quoiqu’un peu frustrant, car nous aurions aimé conserver la tour encore un peu plus longtemps.

Intéressé ? Le Strix GA35 est vendu à 3624,39 € équipé d'une NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, vendu à 1 599,99 € sur Amazon, un AMD Ryzen 9 3950X, coûtant dans les 765,00 €, un SSD de 1 To, trouvable à partir de 84,99 €, 32 Go de RAM ainsi que de 2 To de HDD.

Les plus Des composants haut de gamme

Chauffe peu

Une belle évolutivité

Une tonne de connecteurs Les moins Son prix

Moins de 1 To sur un HDD unique

Encombrant et difficile à bouger

Un peu bruyant