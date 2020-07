TEST de l'ASUS TUF 566 : un combo Ryzen + RTX dans un PC compact et agressif

ASUS est bien connu pour ses ordinateurs grand public, mais le constructeur s'adresse également aux joueurs avec deux gammes de PC, les ROG (Republic of Gamers) et TUF Gaming. Avec des noms comme ça, impossible de se tromper sur la marchandise, et dans ce catalogue, nous retrouvons le TUF 566, un ordinateur portable pour joueurs qui intègre un CPU AMD et un GPU NVIDIA. Le combo gagnant ?

L'ASUS TUF Gaming 566 est donc un PC portable de 15,6" avec un processeur Ryzen 7 4800H, une RTX 2060, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, de quoi normalement faire tourner les jeux du moment sans souci. Mais nous allons quand même vérifier ça dans ce test.

Un ordinateur portable pour gamers à l'apparence solide, avec un design atypique, très carré et militaire.

Contrairement au TUF 765 testé récemment, le TUF 566 arbore un châssis bien moins sobre, avec un capot gris sombre arborant le logo de la gamme en noir, des coins anguleux et quatre vis noires à chaque coin. Il y a un petit côté militaire dans ce modèle, qui inspire la solidité. Le constat est le même à l'ouverture du capot, où nous retrouvons un revêtement noir avec effet d'aluminium brossé autour du clavier, et des rebords légèrement bombés de chaque côté, pour un look résolument « gaming ». Le design pour joueurs se fait également ressentir au niveau des touches ZQSD blanches, alors que les autres sont en noir.

Du côté de la connectique, ASUS n'a pas été radin, nous retrouvons sur la tranche droite un port USB, tandis que la gauche abrite le reste, à savoir deux autres ports USB, un USB-C, une sortie HDMI, l'alimentation et un port Jack 3.5 pour y brancher des écouteurs ou un casque, à condition d'avoir un adaptateur si vous avez deux embouts. Globalement, l'utilisateur ne manque de rien pour y brancher une souris et une clé USB sans encombrer la connectique, et le TUF 566 est donc compatible avec les casques de réalité virtuelle.

Pour le clavier, ASUS a encore opté pour un modèle de type chiclet très classique, avec des touches rétroéclairées, pour une frappe rapide et silencieuse. Mais surtout, le TUF 566 embarque un pavé numérique complet, chose assez rare pour un PC de 15,6", même s'il faut compter sur une barre Entrée réduite de moitié. Un moindre mal, d'autant que les flèches directionnelles sont séparées, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce clavier, et il en est de même pour le pavé numérique, suffisamment large et précis pour naviguer sur la Toile, avec des clics gauche et droit séparés pour éviter les erreurs d'activation. Ça dépanne, mais comme souvent, mieux vaut brancher une souris en USB pour un meilleur confort d'utilisation.

Le constructeur a cependant voulu soigner l'écran du TUF 566 avec une dalle IPS de 15,6", en Full HD (1920 x 1080) cadencée à 144 Hz et compatible Adaptive-Sync. Concernant ces deux points, c'est réussi, l'écran évite les reflets et est parfaitement fluide dans les jeux qui proposent un haut framerate, de même que pour le défilement de pages sur le web. L'écran occupe d'ailleurs une grande partie de la dalle grâce aux bordures fines, donnant l'impression d'avoir une large image, mais d'autres points déçoivent. La luminosité, même au maximum, reste assez faiblarde dans les environnements éclairés ou en extérieur, ce qui force souvent l'utilisateur à plisser des yeux pour bien voir certaines images. Et les couleurs ne sont pas très bien équilibrées, avec du bleu fade et du orange beaucoup trop contrasté, mais au moins, les noirs sont intenses. Quoi qu'il en soit, oubliez la retouche photo avec le TUF 566 sans un calibrage manuel au préalable.

ASUS a voulu également faire attention à la partie audio du TUF 566 avec deux haut-parleurs qui offrent un son assez puissant et plutôt bien spatialisé, avec des basses bien présentes. Mais le constructeur invite surtout l'utilisateur à brancher un casque pour profiter des plugins DTS pour un son virtuel 7.1 plus précis, qui est très agréable à condition d'avoir un bon casque sur la tête évidemment. Mais pour en revenir aux haut-parleurs, ils sont très satisfaisants pour un ordinateur portable.

Tout cela est bien beau, mais l'ASUS TUF 566 est avant tout un PC pour les gamers, et il est temps de voir ce qu'il est capable de proposer de ce côté-là. Pour rappel, l'ordinateur embarque un processeur AMD Ryzen 4800H cadencé à 2,9 GHz (4,2 GHz en mode Boost), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de VRAM, 16 Go de mémoire vive et un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go où sont installés Windows 10 et les jeux.

Avant toute critique concernant l'espace disque, il est vrai que les 512 Go se remplissent très vite. Avec 457 Go de libres réellement, il nous en restait un poil plus de 150 après avoir installé les titres pour le test, mais ASUS propose de rajouter facilement un second SSD M.2 et un HDD de 2,5 pouces, le constructeur fournit même les vis et la nappe SATA. Certes, c'est un petit investissement en plus (un HDD 2,5" de 1 To coûte environ 50 €), mais avec ça, plus de problème de place.

Comme vous pouvez le voir, la RTX 2060 affiche de beaux effets, mais en matière de framerate, il faudra réduire certaines options graphiques pour attendre les 60 fps constants sur certains gros jeux. Cependant, le TUF 566 s'en sort très bien sur tous les jeux en 1080p, et l'écran en 144 Hz brille dans des jeux compétitifs comme Valorant, avec un taux de rafraîchissement élevé bien agréable à l'œil. Tout cela est bien beau, mais le TUF 566 chauffe énormément et produit donc un bruit de ventilateur quasiment omniprésent et rapidement assourdissant. Si les parties basses du PC (au niveau du pavé tactile) restent fraîches, certaines zones du clavier sont vite chaudes, et en interne, le CPU dépasse les 100°C (d'après Open Hardware Monitor) après quelques minutes de jeu seulement ! Enfin, concernant la portabilité, le TUF 566 s'en sort très bien, grâce à son format compact en 15,6 pouces et son poids de 2,3 kg (sans le chargeur), il rentre facilement dans un sac, et la batterie tient près de 4h en lecture sur YouTube (avec la luminosité au maximum, pas le choix), ce qui est une bonne autonomie pour un PC portable pour gamers.

Avec le TUF 566, ASUS propose là un ordinateur portable pour gamers à l'apparence solide, avec un design atypique, très carré et militaire, mais qui séduit. L'écran 144 Hz est agréable dans les jeux nerveux et compétitifs, malgré ses couleurs mal équilibrées. Le clavier complet est une belle surprise pour un modèle 15,6", mais la carte RTX 2060 montre déjà ses limites avec les options graphiques au maximum, il faudra faire quelques concessions sur les jeux du moment et les titres gourmands à venir pour profiter au mieux des 60 fps.

Le TUF 566 est vendu 1 699 € sur Amazon.fr, ou 1 399,99 € sur le site d'ASUS, avec un disque de 1 To au lieu de 512 Go.

Les plus Le design militaire solide

Le taux de rafraîchissement à 144 Hz

L'autonomie très correcte

Bonnes performances pour une RTX 2060

De bons haut-parleurs et du DTS avec un casque

Le clavier complet Les moins Ça chauffe, mais beaucoup

Et ça ventile fort, inévitablement

Les couleurs de l'écran mal calibrées de base

Notation Verdict 16 20