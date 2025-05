ASUS présente ses PC portables V16 et TUF Gaming

ASUS est actuellement au Computex 2025 et il profite du salon taïwanais pour dévoiler de nouveaux ordinateurs portables pour gamers, les TUF Gaming A16, F16 et A18, ainsi que le V16. Les TUF Gaming sont de nouveaux modèles dans cette gamme déjà existante, qui embarquent les récentes cartes graphiques de NVIDIA et processeurs d'AMD ou Intel.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les TUF Gaming A18, F16 et A18 d'ASUS :

Le premier portable TUF Gaming de 18 pouces





La TUF Gaming Alliance est fière de présenter le A18, le premier portable de 18 pouces de la gamme TUF Gaming. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 260 et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, le TUF Gaming A18 peut facilement gérer les derniers jeux. Doté également d'une mémoire DDR5 5600 MHz jusqu'à 32 Go et d'un stockage PCIe Gen 4 jusqu'à 2 To, les joueurs peuvent aisément jouer, streamer et stocker l'ensemble de leur bibliothèque de jeu. L'ASUS TUF Gaming A18 est également doté d'un superbe écran d 'une résolution de 2,5K à 240Hz, avec un format 16:10 extra-large, une luminosité de pointe de 500 nits et une couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 pour un gameplay incroyablement immersif.

Mises à jour de nouvelle génération





L'ensemble de la gamme TUF Gaming 2025 intègre les dernières gravures de processeurs, offrant aux joueurs un compromis entre prix et performances incroyables. Le TUF Gaming A16 intègre jusqu'à un processeur AMD Ryzen 7 260, tandis que le F16 arbore jusqu'à un processeur Intel Core Ultra 9 275HX. Les deux modèles sont soutenus par jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 5600 MHz et jusqu'à 2 To de stockage PCIe Gen 4, offrant aux joueurs d'excellentes capacités multitâches et des performances dans les jeux les plus récents. Les deux modèles sont é galement équipés d'un écran d'une résolution de 2,5K et d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un mélange idéal de haute résolution et de fréquence de rafraîchissement élevée pour les joueurs de tous niveaux .

Un rapport qualité - prix incroyable





Avec des designs élégants qui conviennent aussi bien à un tournoi de j eu qu'à un e session de jeu, la gamme 2025 TUF Gaming est dotée de fonctionnalités qui plairont aux joueurs, aux étudiants et plus largement à tous les joueurs recherchant un ordinateur portable équilibré. Tous les modèles disposent d'un double emplacement de stockage PCIe Gen 4 haute performance et d'un emplacement de RAM DDR5, avec un accès facile et une possibilité de mise à niveau. De grandes batteries de 90 Wh permettent aux utilisateu rs de travailler et de jouer plus longtemps lorsqu'ils sont éloignés d ’une prise secteur, et les ports USB-C polyvalents prennent également en charge jusqu'à 100 W de puissance. Les machines sont également équipées de ventilateurs de 2ème génération Arc Flow, avec un design inspiré des turbines à réaction qui poussent l’air plus silencieusement que jamais. La gamme TUF Gaming 2025 est le mélange parfait de performance et d’accessibilité.