TEST du Alienware AW510H : le casque tout confort pour le gaming, mais pas que

Le dernier de la famille





Il ne manquait plus que le casque audio pour compléter nos récents tests de divers produits Alienware. Et si l'AW510K et l'AW610M se sont révélés être d’excellents accessoires, l’AW510H n’est pas en reste. Il faut dire que le casque audio reprend la même philosophie que le reste de la gamme et propose là un appareil premium qui a tout ce qu’il faut sur lui pour faire plaisir aux gamers les plus audiophiles.

La douceur de son toucher n’est que les prémices d’un confort sonore plus intéressant.

Et quitte à reprendre les mêmes ambitions, autant se baser les mêmes caractéristiques qui font la force des autres produits. Ça commence forcément par un design solide et accrocheur. Une rondeur et une sobriété qui ne manquent pas de s’accorder avec l’Aurora R9 et l’AW2720H. Cette création minimaliste attire malgré tout notre œil et le flatte avec des matériaux de qualité aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du casque. Sur l’arceau, nous profitons ainsi d’un plastique lisse qui ne laisse pas les traces de doigts s’installer.

Un support en similicuir vient quant à lui se loger directement sur notre tête, une matière que nous retrouvons également sur les oreillettes. Ces dernières sont par ailleurs assez larges et finalement très agréables à porter puisque la matière est à mémoire de forme. Une fois que nous avons passé en revue les considérations liées au design, force est de constater que le confort est finalement le maître-mot de cet AW510H. Très agréable à porter sur le long terme, le casque ne s’est pas révélé oppressant ou douloureux. Nous l’avons même trouvé relativement discret une fois sur notre tête et cela malgré ses 370 g.

La douceur de son toucher n’est que les prémices d’un confort sonore plus intéressant. Ainsi, l’isolation phonique du casque est des plus réussies. Un plus non négligeable pour qui pratique le jeu vidéo, surtout de manière compétitive. Et si vous n’entendez pas grand-chose autour de vous grâce au AW510H, le micro rétractable empêchera également les joueurs qui partagent vos parties d’entendre ce qui se passe chez vous. Même s’il ne paie pas de mine, la capsule du micro enregistre un son plus que convaincant pour discuter et limite le bruit environnant. Indéniablement, le micro est performant, mais une fois de plus il ne faut pas trop en demander à un micro-casque, n’imaginez donc pas que l’AW510H est optimisé pour enregistrer votre voix, faire du chant ou autre activité mettant le micro en première ligne.

La qualité pour tous



Finissons-en avec ce micro pour passer rapidement aux capacités sonores autrement plus révélatrices du AW510H. Avec ses haut-parleurs de 50 mm, le son s’est avéré assez intense bien que parfois un peu chaotique. La faute à des graves trop prononcés qui dénaturent un peu le tout et qui va vous demander de faire un petit tour par les options (via le logiciel maison) pour réparer cette injustice. Hormis cela, le spectre sonore est relativement large et assez riche pour que les amateurs de musiques et de films trouvent également leur bonheur en utilisant le casque de Dell.

Ce qu’ils apprécieront sans l’ombre d’un doute, c’est l’excellente spatialisation du son qu’offre l’AW510H. Armé du Surround 7.1, sa localisation des bruits est un vrai bonheur pour s’immerger dans une œuvre musicale ou cinématographique. Pour un casque dédié aux gamers, nous sommes agréablement surpris de voir qu’il est suffisamment polyvalent pour plaire à d’autres profils que le joueur de FPS hardcore. Pouvons-nous alors parler d’un casque accessible à tous ? Eh bien, nous nous risquons à faire ce constat. C’est sa facilité de branchement et sa compatibilité avec toutes les plateformes de jeu qui fait de l’AW510H l’outil idéal pour toutes vos activités. Ajoutez à cela un prix relativement abordable (le casque est affiché à 65 € sur le site de Dell) et vous avez là un produit qui pourrait bien faire des heureux dans un avenir proche.

Pour conclure et sans surprise, l’AW510H nous fait les yeux doux tout en nous flattant les oreilles. La spatialisation de grande qualité et le son puissant que crachent les haut-parleurs sont de très bons arguments qui suffissent à valoriser le casque de Dell. Néanmoins, c’est pour sa qualité de fabrication que nous notons généreusement l’appareil. Pour l’avoir gardé des dizaines d’heures sur les oreilles, nous pouvons vous dire que le grand confort que nous avons ressenti en l’utilisant valait bien un retour plus que positif.

Les plus Confort premium

Qualité de fabrication

Pas que pour les gamers

Micro qui ne prend que votre voix

Spatialisation et puissance du son Les moins Les graves un peu chaotiques

Bon micro, mais pas extraordinaire