The Witcher 3 franchit un énorme palier de ventes pour ses 10 ans, une mise à jour très attendue arrive sur consoles

CD Projekt célèbre actuellement le dixième anniversaire de The Witcher 3: Wild Hunt, un jeu de rôle et d'action sorti en 2015, donc. Un titre qui a passionné des millions de joueurs, il a vu le jour sur PC, PS4 et Xbox One, avant d'être porté sur PS5, Xbox Series X|S et même Switch 1. Le studio polonais avait déjà dévoilé un bel artwork et quelques statistiques intéressantes ces derniers jours, mais à l'occasion de son bilan financier, il dévoile un nouveau chiffre de ventes.

CD Projekt annonce que The Witcher 3: Wild Hunt s'est écoulé à plus de 60 millions d'exemplaires en 10 ans, rapportant 2,4 milliards de zlotys, soit environ 564 millions d'euros. Le succès commercial est indéniable, cela met sans doute la pression aux 422 développeurs qui travaillent actuellement sur sa suite, The Witcher IV, un titre qui mettra Geralt de Riv de côté pour nous permettre d'incarner Ciri. Sans oublier le remake sous Unreal Engine 5 du premier volet et un jeu multijoueur par The Molasses Flood, ce dernier occupe d'ailleurs 48 développeurs.

Mais CD Projekt veut continuer de faire vivre son Action-RPG. Les joueurs PC peuvent utiliser un outil officiel de modding depuis l'année dernière, rendant le jeu virtuellement infini. Aujourd'hui, le studio polonais annonce qu'une mise à jour rajoutant du cross-play pour les mods sera publiée cette année, permettant de créer, partager et utiliser les mods sur PC, PS5 et Xbox Series X|S via mod.io. Les développeurs précisent que les mods pour consoles utilisant des scripts seront réservés au REDKit, mais sinon, toutes les créations réalisées à l'aide d'autres outils pourront être partagées. CD Projekt encourage quand même les joueurs à utiliser son outil maison pour éviter des problèmes de compatibilité.

