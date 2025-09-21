TEST Echoes of the End : un God of War fatigué en Islande qui manque de souffle

Une aventure sombre aux inspirations nordiques





Echoes of the End est le premier grand projet de Myrkur Games, un studio islandais qui s’associe à Deep Silver pour donner vie à une aventure d’action à la troisième personne. Pensé comme un récit cinématographique autant qu’un jeu d’exploration et de combats, il nous plonge dans un univers original inspiré des paysages volcaniques et glacés de l’Islande. Entre phases de combat, énigmes à base de manipulation de l’espace et de la gravité, et dialogues chargés en émotions, le titre promet une expérience mature, sombre et immersive, qui cherche clairement à se positionner dans la lignée des grandes productions façon God of War. Mais derrière cette ambition se cache un jeu qui oscille entre fulgurances visuelles et maladresses techniques. Mais encore ? Eh bien arrêtons de palabrer, il est temps de vous livrer nos impressions.

Nous sentons que le moteur de jeu est ambitieux mais pas totalement optimisé.

Visuellement, Echoes of the End a de quoi séduire au premier regard. Les décors s’étendent de champs de lave rougeoyants à des sommets enneigés, avec une patte artistique qui cherche à nous couper le souffle. Les environnements sont travaillés et regorgent de détails, donnant cette impression de monde tangible, où chaque lieu respire l’authenticité. Le travail sur les personnages impressionne également, avec un soin particulier accordé aux expressions et aux animations faciales. Les cinématiques capturent parfaitement les émotions de Ryn et Abram, renforçant l’aspect narratif du voyage. Dans ses meilleurs moments, nous assistons à une série fantasy haut de gamme.

Difficile donc de ne pas être séduit par la direction artistique du jeu. Les paysages inspirés de l’Islande en mettent plein les yeux ; comme les falaises volcaniques, les plaines glacées, les villages en ruines et temples mystérieux... tout est pensé pour offrir une ambiance mystique et réaliste à la fois. Les textures sont globalement soignées, et les effets de lumière réussis. Bref, sur une carte postale, c’est magnifique.

Le revers de la médaille, c’est la stabilité... Le framerate a tendance à chuter dès qu’il y a un peu trop d’ennemis ou d’effets à l’écran. Les cutscenes ne sont pas épargnées, avec des ralentissements qui cassent l’immersion. Nous sentons que le moteur de jeu est ambitieux mais pas totalement optimisé. L’autre bémol technique, ce sont les animations. Ryn, l’héroïne, se déplace parfois comme un pantin raide, surtout lors des glissades ou des esquives. Le parry, censé être un pilier du système de combat, souffre de timings imprécis et mal calibrés. Même hors affrontements, certains mouvements manquent de naturel, donnant une impression un peu datée pour un titre de 2025.

Notation Verdict 12 20