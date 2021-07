TEST de la Elgato Facecam : une caméra de streaming qui sait vous mettre en valeur !

Un design sobre dans le style propre à Elgato



Elgato est une marque qui ne propose pas des centaines de références, mais qui s'est imposée dans le monde des gamers et des créateurs de contenus avec des produits haut de gamme dont les plus connus sont les Elgato Stream Decks pour piloter les applications de son PC d'un seul doigt, l'Elgato HD60S+ pour la capture de gameplay et le Cam Link 4K pour permettre l'utilisation d'appareils photo ou de caméras comme webcam. Plus récemment, la marque s'est décidée à proposer du matériel pour les streameurs avec les Elgato Key Light et Elgato Ring Light qui ont envoyé les éclairages classiques à LED et parapluies dans leurs cartons voire à la casse. Enfin, l'Elgato Wave 3 est un petit microphone pour le streaming efficace dont vous pouvez lire notre test ici. Il ne manquait qu'un accessoire pour qu'un streameur puisse s'équiper entièrement en Elgato, une webcam. Avec l'arrivée de l'Elgato Facecam, ce vide est comblé et vous allez voir que là encore, nous sommes face à un produit de qualité.

Elgato a opté pour créer sa propre lentille - l'Elgato Prime Lens - qui est composée de huit éléments, tous en verre.

L'Elgato Facecam est livrée dans une boîte bleue et blanche au style identifiable de la marque. Petit point de détail qui compte, tout est recyclable et il n'y a pas d'emballage plastique à usage unique. Elle contient tout ce qu'il faut pour démarrer avec, en plus de la caméra, un pied articulé, un câble USB-A vers USB-C de deux mètres et un guide de démarrage rapide. Le design de la belle fait dans la sobriété avec une couleur noire, un logo brillant sur le dessus, l'inscription « Facecam » en blanc sur le côté, une forme globalement rectangulaire et une taille assez imposante (79 x 48 x 58 mm) par rapport à la concurrence. Avec un peu d'imagination, il est même possible d'y voir la tête d'un petit robot sympathique. Sinon, la belle ne pèse pas bien lourd et affiche un petit 100 g sur notre balance (106 g avec le bouchon de confidentialité et 138 g avec son pied). En clair, cette Facecam a la classe et nous aimons son style.

La Facecam peut donc être posée à plat sur une table ou une étagère, sur le rebord de son écran grâce à son pied prévu pour cela et dans les deux cas, elle est parfaitement stable et maintient parfaitement sa position, ce qui peut surprendre vu sa légèreté. Pour les plus pros, elle peut être fixée sur un trépied ou un support grâce à son pas de vis au format de ceux des appareils photo ou des micros. En effet, comme la Razer Kyo Pro, dont notre test se trouve ici, le pied est amovible et la caméra peut donc être utilisée selon ses habitudes ou ses envies. Un très bon point. Une fois positionnée, elle se connecte à son ordinateur (PC ou Mac) avec le câble fourni de deux mètres, ce qui est une longueur plus que suffisante de façon générale. Côté caméra, c'est un port USB Type-C, et du côté de votre PC, il faudra le connecter à un port USB 3.0 au minimum pour permettre un débit vidéo suffisant. À ce sujet, la Facecam permet de capturer un flux vidéo en 1080p 60 fps non compressé ce qui permet d'avoir une image pure et sans artefacts de compression, et c'est fort appréciable. Qui peut le plus peut le moins et elle accepte aussi les formats 1080p 30 fps, 720p 60 fps, 720p 30 fps, 540p 60 fps et 540p 30 fps.

Pas d'autofocus, pas de flou !





Elgato a opté pour créer sa propre lentille - l'Elgato Prime Lens - qui est composée de huit éléments, tous en verre. Elle permet une ouverture max f/2,4, une focale de 24 mm (plein format) et un angle de vision officiel de 82° (mais de 83,2° en pratique). Elle a été pensée pour laisser passer le maximum de détails avec des couleurs pures et contrastées tout en réduisant les effets chromatiques et le lens flare. Un filtre pour bloquer les lumières infrarouges a été ajouté afin d'éviter qu'elles ne viennent perturber le capteur. Cette lentille et a été couplée avec un capteur CMOS Sony Starvis qui offre une grande surface de captation pour une meilleure qualité d'images en intérieur. Dans les faits, la Facecam s'en sort fort bien avec ou sans lumière d'appoint même si, c'est évident, un bon éclairage donne de meilleurs résultats. Notez qu'Elgato a choisi de ne pas implanter d'autofocus pour éviter la recherche de netteté qui génère du flou pour tous les vidéastes qui bougent un peu trop. Ici, c'est une plage de mise au point fixe (de 30 à 120 cm) qui permet d'avoir un visage toujours net. En pratique, nous avons pu constater que cela fonctionne très bien et l'absence d'autofocus est vraiment reposante pour les viewers.

Elgato a fait un choix particulier qui ne conviendra pas à tout le monde tant il est original : il n'y a pas de micro dans la Facecam.

Si la caméra est totalement Plug'n Play et qu'elle se débrouille bien en automatique, c'est du côté du logiciel Camera Hub que le bonheur se trouve. En le lançant, il est possible de régler à peu près tous les paramètres possibles et imaginables. Comme souvent avec Elgato, l'interface est épurée, complète et simple à prendre en main. Il y a donc la possibilité de gérer plusieurs caméras, zoomer (numériquement), régler la qualité de l'image (contraste, saturation et netteté), peaufiner l'exposition (mesure pondérée ou moyenne, la compensation, le temps de pose et les ISO), fixer la balance des blancs (température) et le traitement de l'image (réduction de bruit et anti-scintillement). Avec le système de prévisualisation en temps réel, inutile d'être un pro des termes techniques tant il suffit de jouer avec les curseurs pour se rendre compte des effets obtenus. Nous avons vraiment apprécié la simplicité d'accès, le nombre de paramètres accessibles (dont les ISO) et surtout le fait qu'une fois les réglages faits, ils peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne de la caméra pour être utilisés avec tous vos logiciels ou ordinateurs sans avoir à tout reparamétrer à chaque fois. Encore un autre bon point.

Pas de micro, pas de son ?



Elgato a fait un choix particulier qui ne conviendra pas à tout le monde tant il est original : il n'y a pas de micro dans sa Facecam. Ce choix est assumé et justifié par le fait que rares sont ceux qui utilisent la captation du son via le micro de leur webcam. Le constructeur enfonce le clou en expliquant que la distance qui sépare le sujet de la caméra est trop grande pour avoir un son qualitatif. Ce n'est pas totalement faux, même si celui de la Razer Kyo Pro nous a bluffés lors de notre test et continue de le faire au quotidien, et cette décision n'est pas dénuée de sens vu que cette caméra est essentiellement destinée aux streameurs qui ont tous un micro externe pour leur prise de son. De fait, vu la cible commerciale choisie, cela ne s'impose pas comme un point négatif même si cela surprend au premier abord. Pour autant, vu le prix de la bête, un petit micro directionnel de dépannage aurait été apprécié.

En conclusion, l'Elgato Facecam est une caméra de streaming qui, globalement, tient ses promesses en termes de qualité et de simplicité d'emploi. Grâce à son logiciel dédié, l'image peut être optimisée de façon très fine quitte y passer un peu de temps. La sauvegarde des paramètres dans la mémoire interne de la caméra est un plus appréciable pour ceux qui jonglent entre divers PC et logiciels. Utilisable posée sur une table ou sur un bord d'écran, mais aussi sur des supports plus « pros » grâce à son filetage standard, elle sait s'adapter à toutes les utilisations et c'est vraiment un plus. La qualité de la prise de vue, même en basse lumière, est très bonne même si la Razer Kyo Pro fait mieux grâce à son mode HDR (mais moins bien avec son logiciel de gestion capricieux et son autofocus trop nerveux). Côté comparaison, la Facecam fait mieux dans tous les domaines face à notre Logitech Streamcam, mais elle coûte presque deux fois plus cher, cela semble donc normal. Au final si vous cherchez une webcam de qualité et que vous ne voulez pas dépenser plus de 200 euros, la Facecam est celle que vous cherchez.

Les plus Un look sympa

Des réglages complets et faciles à gérer

Câble USB de deux mètres

Capture d'image de qualité sans compression

Utilisable sur support pro Les moins Un micro aurait été apprécié

Notation Verdict 18 20