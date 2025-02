TEST Marvel's Spider-Man 2 : tissez votre toile sur PC

New York sous une autre toile !





Janvier 2025. Après avoir fait des acrobaties sur PS5, Marvel's Spider-Man 2 tisse sa toile sur ordinateur. Peter Parker et Miles Morales reviennent pour affronter Venom, Kraven, et bien d'autres super-vilains. Mais cette version PC a-t-elle plus d'arguments qu'un simple portage ? Nous avons enfilé le costume, il est temps de grimper aux murs du verdict. Alors, ça claque ?

C’est plaisant à la mirette.

Ne tournons pas autour du pot, c'est spectaculaire ! Le New York de Marvel est sublimé grâce au ray-tracing amélioré. Les reflets sur les vitres des gratte-ciels sont à tomber, l’occlusion ambiante donne un réalisme bluffant et les ombres dynamiques ajoutent une profondeur saisissante. Même les intérieurs profitent d'une immersion boostée, chaque détail éclate à l'écran. Mais attendez, ce n'est pas tout ! La technologie NVIDIA DLSS Ray Reconstruction fait des merveilles, combinant débruitage et amélioration de la résolution. Résultat des courses ? Des reflets ultra-détaillés, des ombres plus nettes et une fluidité qui frôle la perfection, oui le framerate qui tient bon la route. C’est à tomber !

Avec les configurations au minimum, cela donne quoi concrètement ? Le jeu ressemble à un beau jeu PS4 Pro, supprimant plusieurs détails sur les textures, mais aussi des éléments dans les décors. Évidemment, tout le monde n'a pas un PC de super-héros boosté à la testostérone. Eh bien bonne nouvelle, Marvel's Spider-Man 2 s'adapte à votre machine. Sans surprise, c’est moins détaillé mais c'est toujours agréable à regarder. En ajustant l'échelle de résolution dynamique, nous pouvons obtenir de meilleures performances. Petit bémol, à trop baisser, l'image devient un brin floue, un peu comme si Peter avait oublié de nettoyer ses lunettes.

Mais (parce qu’il y a toujours un mais) nous avons constaté de petits bugs comme des artefacts graphiques pendant les cinématiques, et des problèmes de collision (comme n’importe quel jeu en mode ouvert au final). Autre point qui intéresse, avec un vieux SSD (560 mo/s), cela donne quoi ? Eh bien c’est impressionnant et ça tient bon la route ! Nous avons tout de même aperçu de minuscules « transitions » / coupures visuelles en nous promenant dans New-York à toute vitesse. Mais sincèrement, ce n’est pas dérangeant. Et les passages de cinématique au gameplay restent super fluides.

Autre point et pas des moindres, le jeu prend en charge les écrans ultra-larges. Nous l’avons testé sur un 21:9 et, bon sang, que c’est plaisant à la mirette. Les cutscenes s'adaptent parfaitement, et jouir de cette aventure sur un tel écran fait du bien. L’expérience est plus agréable, les phases d’action sont plus lisibles, l’immersion est prenante.

