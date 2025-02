TEST Monster Hunter Wilds : la ROG Ally Z1 Extreme en mode chasseur nomade

Le monstre de Capcom dans le sac !





Monster Hunter Wilds débarque enfin sur PC et, forcément, nous n’avons pas pu résister à l’envie de le lancer sur la ROG Ally Z1 Extreme. Parce que oui, l’idée de chasser du monstre légendaire tout en étant affalé sur un canapé ou en mode vadrouille, ça fait rêver. Mais la vraie question est là : est-ce que la bête d’ASUS tient le coup avec un titre aussi gourmand ? Préparez les potions, nous avons testé ça.

Quel plaisir d’avoir une telle expérience dans la poche !

Premier réflexe ? Nous mettons tout à fond. Résolution en 1080p, graphismes en Ultra... Et oui, sans surprise, la ROG Ally souffre, halète, et le framerate s’écroule entre 10 et 20 fps. C’est joli, mais clairement injouable. Bon vous l’aurez compris, rien de surprenant, mais notre curiosité nous a poussé à essayer ce type de configuration. Du coup, petit tour par les réglages. Nous activons l’AMD FSR 3, ainsi que la Génération d’images et le mode « Performance Optimale ». Résultat, nous remontons à 30 fps mais pas sans concessions. Le nombre d’images par seconde vacille encore un peu, et certains détails bavent légèrement. C’est jouable, mais pas encore parfait.

Après quelques ajustements et un café plus tard, nous avons trouvé un bon compromis.

Résolution : 900p.

Batterie : 25W.

Qualité graphique : Moyen.

Upscaling (technologie de Super Résolution) : AMD FSR 3.

Mode : Qualité.

Génération d’images : Activée.

Avec tout ça, la chasse devient vraiment agréable. En monde ouvert, nous avons du 30-35 fps (par moment 40), avec quelques micros saccades quand les monstres géants débarquent. Les éléments fixes (comme les jauges ou encore les marqueurs) tremblotent légèrement, mais franchement, rien de dérangeant. Et dès que nous pénétrons dans des zones cloîtrées (villages, grottes, etc.), le framerate passe au-delà des 40 fps.

Nous avons aussi testé d’autres modes, voici ce qu’il faut retenir en gros :

Mode Performance : là, ça tourne entre 40 et 50 fps en plein air et dépasse facilement les 50 fps dans les zones fermées, mais nous perdons un peu en netteté.

Mode Performance Optimale : la fluidité est au petit oignon (entre 45 et 50 fps) mais des artefacts apparaissent sur les contours, et l’image est floutée.

Pour finir, nous avons basculer la résolution en 720p et toujours en Performance Optimale, le tout avec les graphismes au minimum : miracle, ça grimpe dans les 60 fps, mais visuellement, c’est clairement moins sexy, plus... baveux.

Au final, Monster Hunter Wilds tourne étonnamment bien sur la ROG Ally Z1 Extreme. Certes, les tracas visuels de base sont toujours présents, et il faut bidouiller un peu pour trouver les bons réglages, mais une fois que c’est fait, c’est plutôt propre. Si vous cherchez la meilleure balance entre beauté et framerate, le combo 900p - FSR 3 (en Qualité ou Equilibré) est votre ami. Et pour ceux qui privilégient la fluidité à tout prix, descendre en 720p reste une option viable en désactivant plusieurs paramètres visuels. Bien évidemment, et peu importe les réglages, si vous êtes posés sur votre canapé à la maison, nous vous conseillons de brancher la machine sur secteur pour gagner en watt, en donc en performance et en stabilité. Quoi qu’il en soit, quel plaisir d’avoir une telle expérience dans la poche !

Lire notre test : TEST Monster Hunter Wilds : un terrain de chasse plus sauvage que jamais

Vous pouvez acheter la Asus ROG Ally Z1 Extreme à 499,99 € sur :

Les plus Le 900p en "Moyen", un bon équilibre entre fluidité et graphismes

L’AMD FSR 3 et la génération d’images, un vrai gain de performances

Expérience portable agréable pour un jeu aussi monstrueux Les moins En mode « Performance Optimale », apparition d’artefacts et d’un léger flou

720p et graphismes au minimum = un jeu fluide, mais c'est moche

Notation Verdict 16 20