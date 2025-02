TEST Monster Hunter Wilds : un terrain de chasse plus sauvage que jamais

Quand la chasse devient un spectacle !





Nous y sommes... Capcom est de retour avec l’une de ses franchises phares, Monster Hunter. Tout le monde se souvient encore de Monster Hunter World, qui a cassé un peu les codes de la licence pour amener une nouvelle expérience aux amoureux de chasses virtuelles. Cette fois-ci, c’est l’attrayant Monster Hunter Wilds qui s’invite dans nos rayons. Nous avons trucidé, encore et encore, des créatures en tout genre, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette aventure particulière.

Un vrai tableau vivant.

Pour ne pas changer, nous aimons commencer par la partie visuelle. Et pour cause, si le titre nous plonge au cœur d’une chasse épique, c’est aussi grâce à des graphismes qui claquent autant que la queue d’un Rathalos enragé. La firme japonaise a frappé fort, très fort, et offre une véritable claque visuelle qui fait passer les opus précédents pour des jeux d’échauffement. Le Bassin Pétroler est l'exemple parfait du soin apporté aux environnements. Ce n’est pas juste un décor de fond, c’est un écosystème en mouvement, un terrain de jeu hostile et magnifique où chaque recoin raconte une histoire. Les transitions sont géniales, nous passons d’un décor boueux et étouffant à une mer de lave incandescente, avant d’atterrir dans une ambiance surréaliste teintée de bleu. Le tout est accentué par des effets de lumière dynamiques et des particules qui donnent vie aux moindres détails. Un vrai tableau vivant. C’est aussi le cas de la Forêt écarlate, le joueur est plongé dans un paysage féerique et paradisiaque, mais aussi dans des zones lugubres et oppressantes.

Les monstres ne sont pas en reste. Prenons le cas de Gravios et ses attaques au rayon thermique. Lorsqu’il fait fondre le sol pour le transformer en lave en fusion, c’est aussi beau que mortel. Nu Udra, quant à lui, enflamme littéralement les environnements. Les flammes dansent, les explosions illuminent les cavernes et l’huile noire crée des reflets inquiétants. Le moindre combat devient alors un véritable feu d’artifice... où, spoiler alert, c’est souvent nous qui brûlons le premier. Là où Monster Hunter Wilds impressionne, c’est dans le souci du détail. Les textures des écailles des bestioles, les gestuelles, les animations, tout respire le réalisme. La moindre petite chose interagit avec les créatures. Cependant, nous avons rencontré quelques soucis techniques. Nous avons traversé des parois et nous sommes restés bloqués dans des rochers. Nous avons aussi vu des monstres figés dans un espace vide, sans rien autour. Autres petites choses à noter ? De légers ralentissements quand plusieurs éléments sont exhibés et des textures ayant du mal à s'afficher ; les soucis habituels que nous voyons dans ce genre de production. Mais pour ne pas changer, le jeu sera peaufiné avec le temps.

En outre, divers modes graphiques sont disponibles dans les paramètres. Pour commencer, nous avons « Résolution ». Pour faire simple, l’image est fine et nette, mais le framerate peut bouder par moment. Ensuite « Equilibré », la partie visuelle est plaisante à l’œil est le nombre d’images par seconde est stable globalement. Pour finir, nous avons « Frame rate » pour jouir d’un rendu légèrement flouté, mais avec des animations super fluides. Par ailleurs, il est aussi possible d’activer le mode 120 Hz si vous avez un écran compatible. De notre côté, nous avons choisi « Equilibré » car nous voulions profiter d’une belle image tout en ayant un framerate décent ; la fluidité est importante dans un titre aussi exigeant.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 19 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20