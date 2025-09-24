TEST PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC : le retour vitaminé d’un classique culte ?

Une renaissance attendue





PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC signe le grand retour d’un jeu culte du début des années 2000, entièrement refait pour séduire les nostalgiques comme les nouveaux joueurs. Développé et édité par Bandai Namco, ce remake reprend l’histoire d’origine. Spooky, le roi fantôme, a été libéré par les acolytes colorés de Pac-Man après avoir dérobé les fruits dorés du Pac-Village. Résultat ? Notre héros rond comme une bille doit traverser six mondes variés (volcans en fusion, pics enneigés, océans, îles hantées, etc) pour remettre de l’ordre dans Pac-Land. Entre graphismes modernisés, doublages ajoutés, un mode coop inédit et de nombreuses améliorations, ce remake promet une aventure plus généreuse que jamais. Mais cela donne quoi concrètement ? Eh bien penchons-nous sur la question !

Une vraie cure de jouvence visuelle.

Pour commencer, parlons des graphismes. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC s’offre une vraie cure de jouvence visuelle. Les décors de Pac-Land, déjà colorés à l’époque, explosent aujourd’hui de vitalité grâce à des textures modernisées, des éclairages plus chaleureux et des détails bienvenus qui donnent de la profondeur à chaque monde. Les prairies respirent la fraîcheur, les zones volcaniques s’illuminent de coulées incandescentes et les niveaux enneigés scintillent joliment. L’ensemble ne rivalise pas avec les plus grosses productions actuelles, mais le charme opère, et le jeu adopte ce look « cartoon » assumé qui colle parfaitement à l’univers de Pac-Man.

Mention spéciale au Pac-Village, entièrement repensé et élargi, qui sert de hub vivant et accueillant. Entre ses couleurs pétillantes, ses bâtiments plus détaillés et sa nouvelle mise en scène, il devient enfin un lieu que nous avons plaisir à visiter entre deux mondes. Certes, la technique n’impressionne pas puisque quelques textures sont un peu plates ou les animations sont un brin datées, mais l’important est ailleurs. En effet, le titre dégage une bonne humeur visuelle communicative, comme si chaque pixel avait été trempé dans un pot de confiture aux fruits dorés.

Notation Verdict 14 20