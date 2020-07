TEST du Sennheiser GSP 600 : gros casque, gros son, mais pas pour tout le monde

Sennheiser a lancé il y a maintenant plus de deux ans le GSP 600, un casque haut de gamme qui passe enfin entre nos mains. Un modèle très imposant, mais qui est surtout destiné aux joueurs, avec un microphone rétractable et un look qui ne le fait pas passer inaperçu, sous les yeux comme sur le crâne. Place au test.

Si vous n'avez pas de « grosse tête », le GSP 600 est une référence en matière de casque pour joueurs haut de gamme.

Le GSP 600 de Sennheiser est donc un gros casque, avec d'imposantes oreillettes noires et rouges, un large bandeau au niveau du crâne et un microphone qui peut se relever. Un produit qui ne fait pas dans la discrétion, mais qui brille quand même par sa finition de qualité, le plastique utilisé ici est de bonne facture, aucun grincement ne se fait entendre une fois le casque posé sur la tête, et les oreillettes avec un revêtement intérieur en tissu suédé et en similicuir à l'extérieur assure un certain confort. Cependant, malgré le rembourrage au niveau des oreillettes et du crâne, le GSP 600 est assez douloureux sur ce dernier, avec un arceau qui serre vraiment les grosses têtes après quelques minutes, malgré la possibilité de l'élargir avec un système cranté classique, mais pas suffisant. Comme si cela ne suffisait pas, le casque de Sennheiser pèse près de 400 g, c'est lourd, et il est bien difficile de le garder plusieurs heures sur le crâne sans avoir avoir mal au niveau des mâchoires et du haut de la tête, ce qui n'est pas pratique du tout pour les hardcore gamers...

Uniquement filaire, le GSP 600 est livré avec deux câbles, pour s'adapter à la plupart des appareils. Le premier est un simple Jack 3.5 de 1,5 m pour brancher le casque de Sennheiser à un smartphone, une tablette, un baladeur, une console portable ou encore une manette de jeu. Sur PC, un second câble de 2,5 m avec deux embouts (micro et son) est livré, c'est sympathique, mais il vaut mieux conserver ses deux câbles précieusement, car le branchement au niveau de l'oreillette gauche est propriétaire, avec un Jack 3.5 certes, mais bien caché au fin fond d'un tube qui ne permet pas de brancher n'importe quel autre câble. Ici, pas de LED ou de logiciel pour régler un quelconque égaliseur, Sennheiser fait dans l'efficace, le GSP 600 est un pur plug & play. Enfin, sachez qu'une grosse molette placée sur l'oreillette droite permet d'ajuster le volume sonore, elle se cache bien dans le design du casque, il faut le savoir !

Sennheiser étant avant tout un fabriquant de matériel audio pour professionnels, le constructeur maîtrise totalement son sujet en ce qui concernant la partie audio du GSP 600. Le casque offre un son très puissant et percutant, tout en restant parfaitement équilibré. Les basses sont bien présentes, mais elles ne prennent jamais le dessus sur les aigus et les médiums, pour un son vraiment intense et agréable à l'oreille. Cerise sur le gâteau, la spatialisation est également une réussite, le joueur entend de manière précise l'origine des sons, bien pratique dans les jeux en ligne comme Rainbow Six Siege et Overwatch. Le casque étant fermé, il isole également très bien l'utilisateur des sons environnants, un régal dans les intérieurs bruyants où les bruits parasites se font oublier une fois le GSP 600 vissé sur la tête. Pour le microphone, c'est là encore une réussite, celui du casque de Sennheiser retranscrit une voix parfaitement compréhensible et claire, sans artefacts robotiques et la capsule évite même de capturer les sons parasites comme les bruits de ventilateurs, même si les claviers mécaniques les plus bruyants risquent de se faire un peu entendre.

Le GSP 600 de Sennheiser est un casque pour gamers excellent, qui brille par ses capacités à offrir un son parfaitement équilibré et intense, tout en étant très bien spatialisé, tandis que le microphone assure dans les parties en ligne ou les discussions. Cependant, malgré sa très bonne finition, il est loin d'être agréable à porter si vous avez une « grosse tête », avec un arceau qui serre le crâne et qui fait rapidement mal. C'est fort dommage, car ce type de casque est normalement pensé pour être porté pendant de longues heures, mais si votre morphologie n'est pas idéale, eh bien, il vaut mieux faire l'impasse sur ce modèle. Cependant, si vous n'avez pas de souci de ce côté-là, le GSP 600 est une référence en matière de casque pour joueurs haut de gamme, vous pouvez l'acheter à 249,95 € sur Amazon.fr.

Les plus Un son excellent et bien équilibré

Très bonne finition

Isolation passive réussie

Microphone suffisamment précis Les moins Vraiment pas confortable pour les grosses têtes

Il est lourd le bougre

Notation Verdict 16 20