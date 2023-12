17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : une aventure surnaturelle à Tokyo pour la 6e offre

À la veille de Noël, les 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store sont toujours au rendez-vous pour gâter les joueurs. Après Fallout 3: Game of the Year Edition, déjà offert précédemment, c'est au tour d'un gros jeu développé par Tango Gameworks d'être proposé gratuitement jusqu'à ce lundi 25 décembre à 17h00. Oui, vous pouvez dès à présent récupérer Ghostwire: Tokyo, qui inclut le jeu de base et sa grosse mise à jour Le Fil d'araignée sortie un peu plus tôt cette année. Si jamais vous êtes abonné à Prime Gaming et que vous l'aviez raté en octobre, c'est donc l'occasion de vous rattraper.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

GHOSTWIRE: TOKYO Sauvez la ville et découvrez ses secrets De redoutables forces surnaturelles invoquées par un dangereux maître de l'occulte ont envahi Tokyo et causé en un instant la disparition de sa population. Dans Ghostwire: Tokyo, AFFRONTEZ L'INCONNU en scellant une alliance avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance. Maîtrisez un puissant arsenal de capacités pour révéler la sombre vérité qui se cache derrière cette disparition. Un Tokyo aussi hanté que magnifique Explorez une vision unique de Tokyo, déformée par une présence surnaturelle. De ses paysages urbains ultramodernes à ses temples traditionnels en passant par ses petites ruelles étroites, découvrez une ville au charme envoûtant et envahie de Yokai, des esprits vengeurs rôdant à chaque recoin de la mégalopole japonaise. Découvrez ses lieux iconiques comme le carrefour de Shibuya et la tour de Tokyo, reconstitués jusque dans les moindres détails et tirant pleinement parti de la technologie next-gen. Explorez une ville figée dans le temps depuis la disparition de sa population, et parcourez le monde du surnaturel pour sauver votre famille. Des compétences élémentaires dévastatrices Apprenez à maîtriser un large éventail de pouvoirs élémentaires évolutifs et de capacités de chasseur de fantômes pour combattre la menace surnaturelle. Servez-vous de vos compétences paranormales pour atteindre les sommets des différents buildings de Tokyo et plongez au cœur de ses rues pour découvrir de nouvelles missions ou prendre vos adversaires par surprise. Découvrez un tout nouveau contenu avec la mise à jour Le Fil d'Araignée La mise à jour Le Fil d'Araignée est disponible pour tous les joueurs. Découvrez de nombreux améliorations et ajouts pour le jeu de base, ainsi qu'une nouvelle zone à explorer, des cinématiques inédites, de nouvelles missions secondaires, de tout nouveaux ennemis, de nouvelles compétences de combat ainsi qu'un nouveau mode de jeu de type roguelite : « Le Fil d'Araignée » !

