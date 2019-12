2019 : TOP 10 des jeux absents des radars ces douze derniers mois

2019 fut une année riche en sorties et en annonces. Certains titres ont monopolisé le débat, allant de Final Fantasy VII Remake à Cyberpunk 2077, en passant par The Last of Us: Part II, quelques productions qui ont fait couler beaucoup d'encre et que les joueurs attendent impatiemment.

Hélas, d'autres jeux n'ont pas eu droit au même coup de projecteur. Annonces prématurées, développement chaotique voire rebooté, changement de développeur, concepteur monopolisé par d'autres projets : les raisons sont nombreuses pour expliquer que certains jeux sont restés dans l'ombre cette année. Comme l'année passée, nous vous proposons une sélection de 10 titres que nous aurions aimé voir davantage cette année. À noter que sur le classement 2018, cinq productions se retrouvent dans cette liste 2019...

The Elder Scrolls VI

Bethesda avait mis les choses au clair lors de la présentation du titre à l'E3 2018 en insistant sur le fait que le développement du titre n'en était alors qu'à ses prémices et avait précisé avant l'E3 2019 que le titre ne serait pas présenté. Il n'empêche, l'espoir persistait. Hélas, ce sera pour 2020. Du moins, espérons-le !

Starfield

Même cas de figure, Bethesda a annoncé ce jeu en insistant bien qu'il faudrait du temps pour le revoir. Une année sabbatique aura-t-elle été suffisante ? Réponse en 2020 !

Skull and Bones

Présenté lors de l'E3 2017, présent lors de l'édition 2018, absent des écrans en 2019... Le jeu a uniquement fait parler de lui lors de l'annonce de son report à une date encore indéfinie...

Twin Mirror

Si Dontnod enchaîne les projets (Life is Strange 2 cette année, l'annonce récente de Tell me Why), un titre est resté assez discret : Twin Mirror. Le jeu d'enquête paranormal avait pourtant fait quelques apparitions en 2018 : E3, gamescom et même Paris Games Week, mais n'a pas fait grand bruit en 2019. Seules informations à se mettre sous la dent ? Un report en 2020 et une exclusivité temporaire Epic Games Store...

Dragon Age 4

Le jeu a été teasé lors des Game Awards 2018, et puis plus rien... Déjà quelques jours avant cette mise en bouche, une rumeur voulait que le jeu ne sorte pas avant 2021. Entretemps, nous avons appris que le producteur du jeu avait quitté BioWare et que plusieurs personnes travaillant sur Anthem s'occupaient désormais de ce quatrième opus. Une rumeur voulait par ailleurs que le projet ait été rebooté en 2017.

Metroid Prime 4

Annoncé en 2017, absent des radars en 2018, rebooté début 2019 : le développement risque de prendre encore un peu de temps pour ce nouvel épisode ô combien attendu par les fans. Patience, patience...

Bayonetta 3

C'est à la fin de l'année 2017 que le titre a été présenté. Deux ans plus tard, pas la moindre nouvelle. Enfin, plus ou moins : Hideki Kamiya s'est voulu rassurant à différentes reprises, assurant que le développement se passait bien.

WiLD

Cela fait désormais cinq ans que le jeu a été présenté. Depuis, si ce n'est une vidéo de gameplay en 2015 et une image postée sur Instagram en 2017, pas de nouvelles. Sony a toutefois redéposé la marque il y a quelques mois, l'espoir est toujours présent, mais Michel Ancel étant très occupé sur Beyond Good & Evil 2, il faudra sans doute encore patienter un peu. Rendez-vous sur PS5 ?

Dead Island 2

Présenté en 2014, le jeu subit un développement chaotique avec plusieurs changements de studios, le dernier en date ayant eu lieu en août de cette année. Le jeu de zombies n'est donc pas mort, mais pas tout à fait vivant non plus. La boucle est bouclée.

Shin Megami Tensei V

Depuis son annonce en 2017, le jeu n'a plus fait parler de lui, au grand malheur des fans. Récemment, Atlus s'est senti obligé de préciser que le titre était toujours en cours de développement.

Et vous, quel jeu auriez-vous aimé voir en 2019 ?