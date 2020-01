2020 : TOP 5 des jeux vidéo les plus attendus de notre rédaction de GAMERGEN.COM

Etant dans TW3 actuellement et y (re)prenant un énorme plaisir cette fois moddé sur pc, j’attends évidemment avec la plus grande impatience C2077 pour 2020…



TLOU2 me fait aussi beaucoup de l’oeil…



J’attends aussi beaucoup de WD Legions, et j’espère que le report permettra à Ubisoft d’avoir un jeu à la hauteur de ses ambitions qui sont très grandes…



Metroid Prime 4, oui j’aimerais bien en 2020, mais je n’y crois pas une seconde…



Beyond Good and Evil 2, pareil cela m’étonnerait beaucoup en 2020…



Mais en fait ce que j’attends le plus en 2020, c’est le saut technologique que l’on pourrait avoir (enfin !) avec la nouvelle Xbox Series X (et PS5 que j’espère aussi en version Pro, sinon ça va être déséquilibré)…



…et si les nouvelles GPU Nvidia 3080 Ti pouvaient aussi pointer le bout de leur nez en 2020 sur pc, ce serait vraiment parfait…