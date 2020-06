24H sur GAMERGEN.COM : encore du neuf dans Call of Duty, les jeux du PlayStation Plus et la démo technique SYN

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 29 juin 2020 ?

Un patch de 36 Go pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, apportant diverses choses alléchantes, sera diffusé cette semaine. À côté de cela, Sony Interactive Entertainment a fait le point sur les offres du mois de juillet 2020 concernant le PlayStation Plus, et une démo technique, SYN, a été partagée.

Dans le reste de l'actualité, nous avons jeté un œil sur les nouvelles sorties sur Amazon Prime Video, Crytek a donné un rendez-vous pour découvrir la première bande-annonce de gameplay de Crysis Remastered, quelques phases intéressantes de Crash Bandicoot 4: It's About Time sont visibles sur la Toile, nous nous sommes penchés sur les meilleures ventes de jeux vidéo en France, et Mister S. a diffusé une nouvelle vidéo promotionnelle de Ghost of Tsushima.

Pour finir, ne loupez pas nos bons plans du moment :